達新啟動資產活化 擬售台中西區661.57坪土地

為活化與提升不動產效益，達新 (1315) 擬處分台中市西屯區惠來厝段等計 5 筆土地，標的物面積總計 2187 平方公尺 (約 661.57 坪)，目前已已委託 2 家專業估價公司，已完成辦理估價。達新集團產能面積約 6 萬 8321 坪，當中台灣(台中廠、中港廠) 占了 3 萬 998 坪，中國大陸（福建莆田、東莞）約 2.7 萬坪，越南 2420 坪、緬甸 7031 坪、日本廠 872 坪。



達新所持有土地資產最受矚目莫過台中七期新市政中心惠國段土地約 2600 坪，帳列成本約 7500 萬元，資產重估帳面價值約 25 億元，緊鄰新光三越、大遠百百貨，曾經以總價 75 億元、每坪約 290 萬元的價格，尋找買家未果。



目前台中市百貨一年總體營業額達 600 億元，新光三越、大遠百兩者營業額占了台中市百貨營業額半數，商業動能活絡，即便房市景氣走弱，達新持續尋求開發機會，開發方向分為自行開發、合作開發，或是直接售地，擇其對公司最有利方式為之。