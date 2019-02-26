百容半導體業務部門高成長 今年整體資本支出將達3.4億元

百容電子 (2483-TW) 2018 年營收、獲利都較前年成長，同時，去年半導體事業部門出貨成長年增率高達 32%，公司仍看好今年此事業部門，營收將有雙位數成長空間。

百容也規劃今年資本支出將達 3.4 億元，將較 2018 年增加 2.4 倍，主要是投資台中工業區既有廠區，將增設至少 2 條全自動化繼電器生產線，以因應美中貿易衝突造成的行銷障礙。百容也將在今年投資安徽蘇滁新廠區興建，預計 2020 年底前量產。

百容積極轉型，除原有沖壓件及電子端子台產品，積極布局工控及車用產品半導體業務，產品出貨穩定成長，2018 年半導體出貨金額 6.5 億元，年增 32%，也占去年全年營收 20.14 億元的 32%，半導體業務去年表現，較百容整體營收年增 13.83% 幅度還高。

百容電子仍看好今年半導體業務部門高度成長性。

百容 2018 年營收站上 20 億元，全年營收 20.14 億元，年增 13.83%，稅後純益為 1.66 億元，年增率 2.86%，依目前股本的 11.06 億元計算，每股純益為 1.5 元。

百容董事會決議，6 月 10 日召開股東會，並討論每股配發 1.3 元現金的去年股利配發案。