閎暉3D玻璃打進一線車廠供應鏈 下半年逐季成長

閎暉 (3311-TW) 持續布局 3D 曲面玻璃、玩具、車用等新領域，已打入一線大廠遊戲機及一線車廠供應鏈，在效益逐漸浮現下，預期今年跨產業價值客戶貢獻營收比重將持續成長，8 月營收月增 31.9%，法人看好下半年營收可望逐季成長，今 (7) 日股價反彈強漲，盤中攻上漲停 15.65 元鎖死，一舉站上季線。

閎暉 8 月營收 2.48 億元，月增 31.9%，年增 9.78%，連續兩個月增溫，其中機構整合元件營收 1.68 億元，占 67.9%，汽車零組件營收 8000 萬元，占 32.1%；累計前 8 月營收 14.33 億元，年減 1.82%。

閎暉深耕新領域，去年跨產業價值客戶貢獻營收比重近兩成，看好今年將可更進一步成長，可望實質挹注營收與獲利；目前機構件已打入一線大廠遊戲機遙控桿 Logo 發光鍵，看好玩具機構件將是未來重要成長動能。

在智慧家庭業務上則是以機構件配合智慧鑰匙結合藍牙模組，也已有收獲；3D 玻璃業務則打入 BMW 等國際一線車廠供應鏈，預估若能成功放量，將產生實質效益。

外傳閎暉拿下諾基亞功能手機鍵盤訂單，另外，還供應智慧手機側邊鍵，主要客戶為諾基亞及三星，諾基亞繼推出 Nokia 3310 複刻版後，Nokia 8110 4G 版今年上市後市場反應佳，將可挹注手機業務成長動能。

閎暉近期股價由低檔 13.75 元沿著 5 日線附近緩步走揚，今日開高走高，一路攻上漲停，突破 5 日線、月線及季線，成交量也放大，展現強勢反彈。