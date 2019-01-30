KKR收購已完成 榮化下市轉私有化

榮化 (1704-TW) 與全球第三大私募基金 KKR 今 (30) 日宣布，已完成先前簽署的股份轉換協議，KKR 以每股新台幣 56 元的轉換對價，成功收購榮化，榮化將轉為私有化公司，並從台灣證交所下市。

在此次收購中，KKR 以現金支付榮化普通股股東每股新台幣 56 元，內含每股四捨五入後約 2.9 元的股息 (不含息則每股收購價格為新台幣 53.10 元) 的轉換對價，收購總市值高達新台幣 478 億元。

榮化董事長洪再興表示，很高興能與 KKR 成為長期夥伴，共同邁向下一個階段，KKR 在全球各地支持企業成長方面擁有良好的成功經驗，藉助他們的專業知識，可望加速公司的發展策略，使我們能更準確地預期，並滿足台灣及全球客戶不斷演變的需求。

KKR 大中華區總裁楊文鈞表示，很榮幸能成為榮化堅強的後盾，透過在台灣和海外人才與設備的投資，來提升公司的策略和競爭力。

待榮化私有化後，企業總部將持續設在台北，並維持其在全球的經銷通路及在台灣、中國大陸及美國的製造廠。KKR 將協助榮化繼續在台投資成長，並推進其研發動能，邁向國際化，爭取更多國際合作、投資與併購機會，讓公司能快速成長，並經改造後重新上市，未來榮化將加速投資電子級化學溶劑、電子級化學品、PP 發泡等類型產品。