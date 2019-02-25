【安聯投信】新興債、高收債 連7周吸金

中美貿易談判再次有所進展，加上美國上周首次申請失業救濟金人數降至 4 周低點且低於預期，使公債殖利率反彈向上，風險性債券則持續收漲，其中以高收益債表現最為強勢。，包括高收益債、新興市場債都出現連續 7 周淨流入。

在中美貿易談判當中，中國提議每年增加 300 億美元的美國農產品進口，市場做較為樂觀的解讀，加上上周初領失業救濟金人數低於預期且創下 4 周以來的新低，使美國公債殖利率回升，10 年期公債殖利率整周上揚 4 個基本點至 2.69%。

針對高收益債後市，安聯美元高收益基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 產品經理但漢遠表示，S&P 500 企業獲利年增率預期第一季表現不佳，但隨後應會逐漸改善，加上違約預期仍低，高收益債評價仍受支撐；目前高收益債企業利息保障倍數仍高，槓桿水準可控，未來兩年內到期金額也偏低，違約率亦可望維持低檔，因此預期高收益債在 2019 年仍十分可期。

在投資建議上，但漢遠表示，高收益債券發行品質仍在可控範圍，資金今年連續流入 6 周，惟銀行授信標準趨嚴，投資人宜持續關注高收債違約率變化，盤點各區域，美國高收益債相對具吸引力，根據美銀美林引述 EPFR 的資料顯示，截至本月 20 日當周，美國高收益債券基金從前一周淨流入 5.9 億美元減緩至淨流入 4.7 億美元，連續 7 周淨流入。

在新興債市方面，安聯四季豐收債券組合基金（本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金）經理人許家豪表示，截至 20 日當周，新興市場債資金淨流入 0.4 億美元，較上周的淨流入 11.8 億美元大幅縮減，但仍是連續 7 周淨流入；券種方面，美元債本周仍為淨流入，但當地債本轉為淨流出。

值得注意的是，JPMorgan 調降其 2019 年新興市場高收益公司債違約率預期，由 3% 調降至 2.6%，主要因新興歐洲區域遭制裁的機率降低，許家豪認為，目前債市波動略增，而新興貨幣已見持穩。

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