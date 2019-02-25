「銅博士」需求走揚 大摩等多家投行紛紛看漲

隨著市場逐漸向再生能源靠攏，2018 年全球對銅的需求量達到 2360 萬噸。分析師預計，2027 年全球對銅需求量，將進一步達到 3000 萬噸，年增約 2.6%，含大摩在內多家投行紛紛看漲。

作為發展再生能源的主要原物料，一個基本的風電廠便需多達 1500 萬噸的銅。彭博新能源財經 (BNEF) 報告顯示，2017 年到 2018 年間，企業對再生能源的採購量增加一倍之多，緊迫的供應缺口可能推動銅價繼續上漲。

US Global Investor 執行長 Frank Holmes 表示，現今市場越來越具吸引力，參與市場的最佳方式之一是「投資高品質、管理佳的銅礦企業，以及在銅礦產業擁有大量頭寸的基金」。

銅對再生能源的增長帶來了顯著的影響，更擴大了以其為主體的相關領域發展空間，其中便包含了電動車市場。

根據亞利桑那礦業協會的數據，傳統的汽油車含銅量為 50 磅，電動車則平均含銅 183 磅，兩者相距多達 3 到 4 倍，可見電動車市場的大幅成長將同步推升銅價。

大摩 (Morgan Stanley) 看好銅的後市表現，指出受到供應缺口擴大，以及貿易爭端緩解等可能性影響，2019 年銅價將會上漲 14%，並上調了美國自由港麥克墨倫銅金公司 (Freeport-McMoRan) 的評級。

新加坡星展銀行 (DBS) 也表示，銅供應將在年中出現短缺。分析師估計，從現今到 2022 年間，銅供應量每年都會出現短缺，甚至可能達到 2004 年來最大缺口。

為了滿足持續增長的銅需求，根據路透社報導，明年起美國將有 4 個銅礦項目開放。

今年迄今，銅價上漲約 6%，交易價格約為每磅 2.8 美元，與 2011 年創下的 4.62 美元歷史高點相比仍多上漲空間。