日本2019新車銷售預估微幅增長 上看530萬輛

日本經濟新聞報導，「日本自動車販賣協會連合會」(自販連)的小關真一會長，於今 (25) 日表示，預估日本 2019 年的汽車新車 (包含日本汽車市場特有的輕型汽車，K-Car) 銷售量將達 530 萬輛左右，和 2018 年的新車銷售數量 (527 萬 1987 輛) 相比，微幅成長。

小關真一預期，在 2019 年 10 月日本消費稅調漲前，會有一波龐大的市場需求產生。

小關真一稱，有關日本 2019 年 10 月消費稅調漲前的新車需求方面，「目前第一線的銷售人員，還沒有感受到銷售上有明顯增長」。他也進一步表示，在 2020 年「因東京奧運的關係，為了讓新車需求有所成長，汽車經銷商們也會努力」。

汽車製造業的商品策略，也將有所變化。包含電動車 (EV) 在內的新能源車輛，以及維護高齡駕駛人安全、配備自動煞車功能的車款，可望增加，消費者購買新車的意願，也將有所提升。

而汽車經銷商們為了達成銷售目標，也會繼續推出各種方案，讓消費者願意掏錢出來買車。

LEXUS UX (圖：翻攝自 LEXUS 官網)

日本豐田汽車 (7203-JP) 在 2019 年，推出了月費型的汽車租用服務「KINTO」。每個月的月租費約從 5 - 10 萬日圓不等，就可從豐田的 5 個車款當中擇一使用。如果月付 18 萬日圓的話，更可選擇高級車款的 LEXUS，在 36 個月的租期當中，每 6 個月換一款車來駕駛。未來日本消費者的用車方式，似乎也將從購買變成租用，和過去的消費習慣有所不同。

但是小關會長強調，「都會與地方鄉鎮的情況不同」。在日本各地，對於汽車的購買上，仍有龐大的需求，「不可能突然就發生改變」，小關會長說道。