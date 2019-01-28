亞崴去年每股盈餘約3元 今年上半年營運保守看待

亞崴 (1530)2018 年受惠產業需求提升，C 型機出貨 853 台，年增 26%，因缺料問題龍門機出 201 台，與前一年度相當，整體 2018 年營收 48.73 億元，年增 15%，法人估亞崴去年本業獲利可望成長近 30%，在業外匯兌挹注下，每股稅後盈餘約 3 元。 2018 年 12 月美國將是否對中國加徵關稅事宜遞延至 2019 年 3 月 2 日，亞崴的客戶趁機下單，致使上個月接單金額月增 15%，但整體去年第四季接單金額較第三季減少 21%，預估今年第一季營收約近 10 億元，較上個月下滑逾 20%，目前客戶拉貨動能尚未恢復，且中國佔整體出貨比重的 30%，汽車產業佔公司營收的 40%，2019 年中國車市受中美貿易戰和汽車庫存過高等影響，工具機需求量將退衰退，法人對今年上半年抱持保守看待。



至於 2018 年 10 月 16 日中國對台、日立式綜合加工機廠為期一年的反傾銷調查，目前台、日佔中國整體進口金額的 9%、82%，若反傾銷判決確立，因日本缺乏中國製造基地，預期今年第四季台廠將獲轉單效應。



原物料方面，今年 1 月小鋼胚報價為每公噸 1 萬 4150 元，較去年 7 月每公噸 1 萬 6700 元下滑 15%，去年第四季鑄件廠已開始降價，鑄件佔成本 25% 至 30%。