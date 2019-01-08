蘋果銷售不佳 台郡、華通去年12月營收雙雙下滑 創下半年新低

蘋果 (AAPL-US) 大砍首季財測，蘋果供應鏈營運也難振作，蘋概 PCB 之一的華通 (2313-TW) 今 (8) 日公布去年 12 月營收，僅 40.1 億元，月減 25.61%，台郡 (6269-TW)12 月營收 19.67 億元，月減 34.75%，都創半年以來新低。

華通 2018 年第 4 季營收為 146.03 億元，季減 0.89%，年減 13.83%，全年營收為 508.25 億元，年減 5.82%。

華通歷年營收來看，由於手機客戶與大立光 (3008-TW) 相似，公司月營收約落後大立光之後 1 個月，大立光 11 月營收月衰退達 23.08%，華通去年 12 月營收落點在 40.1 億元，創去年下半年旺季以來新低，華通此營收數據與法人預估相符。但華通第 1 季營運，則恐進入明顯的淡季。

華通去年第 3 季稅後純益 9.85 億元，每股純益 0.83 元，累計去年前 9 月稅後純益 19.64 億元，年減 15.6%，每股純益 1.65 元。

台郡去年 12 月營收 19.67 億元，月減 34.75%，年減 44.66%，第 4 季營收 83.83 億元，季者 5.18%，年減 21.98%；2018 年全年營收 267.7 億元，創新高，年增率 3.58%。