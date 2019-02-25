新巨客製化優勢 毛利率維持高檔 今年朝穩定成長邁進

電源供應器廠商新巨 (2420) 採少量多樣客製化，電源供應器及微動開關 2 大產品線穩定發展，由於主要生產據點多在台灣，因此未受美中貿易戰影響，展望今年，新巨指出，目前看來大環境變數仍多，而 5G 新需求是關鍵，希望朝穩定成長的目標邁進。新巨主要產品為電源供應器及微動開關，其中電源供應器約佔營收 60%，主要客戶有 IBM、HP、研華 (2395)、營邦(3693) 及代工廠等，微動開關約佔營收 40%，主要應用在車用、智能家電等。



由於採少量多樣客製化，加上以台灣為主要生產基地，不參與市場價格戰，使得毛利率長期穩定在 30% 以上，而去年第三季毛利率也由去年第一季 34.63% 攀升到 38.49%，法人預估第四季仍可維持與第三季水準。



由於主要生產據點在台灣，在美國南加州也有工廠，美中貿易戰期間也獲不少客戶詢問，對營運衝擊相對較小。而以營收貢獻區域別觀察，美國占新巨營收約 30%，亞洲區約占 30%，歐洲區約占 10%-20%，中東等地區約占 10%。



新巨去年前三季每股盈餘為 2.21 元；今年 1 月合併營收為 2.66 億元，年成長 5.45%。