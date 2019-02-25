傳高殖利率加持 旺宏股價續強

特殊性記憶體製造大廠旺宏 (2337) 不單具備 19 奈米製程題材、3D NAND 題材，更因傳出將有高殖利率，在外資買單的力挺下，連日股價大漲。旺宏去年全年稅後獲利 89.93 億元，年增 63%，為歷年次高，全年每股淨利 4.94 元，外資圈期待旺宏今年所配發的去年現金股利可以達到 3 元，若真可以發放 3 元，則依照目前股價 24.3 元計算，現金殖利率高達 12.3%，相當誘人。



雖然旺宏今年上半年本業表現可預期的將不理想，但題材面強勁，包括車載市場、19 奈米製程，以及 3D NAND 等題材，另外即使旺宏去年每股淨利不到先前預期的 5 元，但也可望有高釋息策略，在眾利多加持下，股價近期強勢。