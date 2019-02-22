〈區塊鏈大應用〉德商銀聯手西門子+Continental 完成貨幣市場區塊鏈試驗

據外電報導，德國商業銀行、西門子和 Continental 公司合作，利用區塊鏈技術進行了貨幣市場證券的安全交易測試計畫，交易價值為 10 萬歐元 (113,340 美元)。

德國商業銀行提供了一個基於 R3 Corda 區塊鏈平台的交易系統，Continental 作為貨幣市場證券的發行人，發行以歐元計價的電子商業票據，西門子則作為投資者。區塊鏈技術在此項合作案中，不僅提升貨幣市場的安全性、效率和透明度，同時也以更合法的方式利用區塊鏈來進行支付處理。

貨幣市場證券是為融資公司提供的短期資產，通常期限為一年或更短。現今，由於清算過程較長，付款處理需要兩天才能完成。不過，通過區塊鏈技術的應用，文件和資金上的處理能在幾分鐘內完成。

西門子企業財務主管 Peter Rathgeb 表示：「區塊鏈顯著縮短了生產作業時間，同時加速上市時間，顯示出該技術的明顯優勢。目前主要的挑戰包括安全和績效問題，以及法律問題。舉例來說，需要建立一致的歐洲地區標準以及針對區塊鏈交易的法律理解。」

去年底，德國商業銀行與法國銀行 Natixis 及荷蘭金融服務公司 Rabobank 合作，在 Corda 區塊鏈平台上也完成了 10 萬歐元 (113,340 美元) 的商業票據交易。德國商業銀行作為平台運營商和服務合作夥伴，為該產業開發了測試框架、軟體和分散式帳本 (DLT) 網路，並指導了監管相關的影響。

德國商業銀行資本市場部董事 Roman Schmidt 表示：「區塊鏈技術為我們的客戶提供更快捷、更直接、更高效的資本市場交易上，具有巨大潛力。」

先前，西門子加入了可擴展的區塊鏈平台 EWF，以促進能源領域中 DLT 的應用。據報導，西門子高管認為，區塊鏈技術將有助於提高該領域的互操作性，將消費者、能源生產商和網路運營商聯繫起來。