中國股市要朝向質變!? 中國官媒表示國家核心競爭力股市不可缺

中國中共中央總書記習近平在近期的中央政治局會議中提到，金融是國家重要的核心競爭力。隨後官媒中證報也在頭版刊出社論表示，股市是全方位金融服務體系中的重要組成部分。因此，包含股票市場在內的資本市場也將成為國家重要核心競爭力的要素之一。

該社論指出，中國政府未來將從更高層次為資本市場的戰略方向定出規劃，以更強力的政策進行資本市場改革。從全球重要金融市場的分布來看，經濟大國必然是金融強國。而這些經濟實力雄厚的大國，除了擁有一個或數個國際金融中心，同時也在很大程度上影響全球經濟資源配置權及定價權。

圖: AFP

就拿美國來看，美國的資本市場吸引全球各地的投資者，對於全球金融產品和原物商品價格具有明顯的定價作用，並成為全球企業 IPO 及併購活動最重要的平台。

而中國目前已成為全球第二大經濟體，但「大而不強」的問題仍十分明顯，金融業的全球影響力、話語權與全球第二大經濟體的地位並不相配。可以說，金融業，特別在資本市場方面，是否具有國際競爭力，決定著中國經濟核心競爭力的虛實。

此外，資本市場同時為經濟轉型的重要平台。根據歐美經濟強國的經濟發展歷史來看，經濟轉型成敗取決於資源配置是否有效率，而資本市場正是經濟社會中最有效、最市場化的資源分配場所。

以美國經濟發展史為例，就是資本市場的力量推動美國快速實現兩次重要經濟轉型。首先是從農業經濟朝向重工業化的經濟轉型，在這期間內產生通用、杜邦等大型企業。隨後又從以製造業為主的工業經濟轉向以高科技產業為主的創新經濟，而蘋果、臉書、微軟、Google、亞馬遜等就是這新世代的代表。

這篇頭版也似乎意味著中國政府有意加強在股市方面改革，除了近期推出科創板外，想必未來開放更多外資投入資本市場也是可以想見。

中國目前經濟也正面臨轉型期，若要轉型順利，除了開放產業競爭是必然之舉外，金融體系也應該加速對外開放。若一個市場由理性的投資人主導，不光是場成熟度能提升，且對於資金分配也將更有效率。畢竟這些聰明的錢往往能比政府更早嗅出未來產業的變化與商機。