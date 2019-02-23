全台最大連鎖家具品牌商詩肯 (6195-TW) 指出，由於景氣不佳，今年暫無積極拓展家具店計畫，不過，目前僅有 3 家據點的詩肯睡眠館將是今年重要成長動能，預計年底前拓至 10 個據點，並進入百貨商場，也透露，今年可能找知名明星作為代言人，以拓展品牌在年輕消費族群間的知名度。

詩肯集團目前全台共 122 家門市，具有「詩肯柚木」、「詩肯居家」和「詩肯睡眠」三大品牌，由於家具門市已超過百店，是全台最大連鎖家具業者，今年反而要開始強化過去較少著墨的睡眠商品。

另一方面，詩肯董事長林福勤表示，去年因國內九合一大選、中美貿易戰等因素影響買氣，使去年全年合併營收 17.04 億元，年減 5.63%，但主打年輕族群傢俱產品的「詩肯居家」，營運仍繳出亮眼成績，已連續 7 年營收成長雙位數。

詩肯居家目前占營收比重已提升到 22.73%，林福勤認為，台灣傢俱市場消費主流仍將持續往年輕族群發展，為滿足年輕人對傢俱產品具備收納、多功能性以及多樣化風格需求，已規畫於第 1 季陸續推出柚木腳凳、畸零空間收納、高頭枕等周邊產品，並加強化品牌 Facebook、LINE 等社群媒體行銷推廣和異業合作。

林福勤看好，在不景氣的市況中，反而是汰弱留強的好時機。