沙國王儲訪中 簽訂280億美元合作協定 加強雙邊戰略合作

超過逾千名中國和沙烏地阿拉伯政商界代表昨 (22) 天齊聚北京，探討中國的「一帶一路」與沙國所提出的「2030 願景」相互合作議題，與會中雙方簽署 35 份，價值超過 280 億美元的合作協定。此外，沙國方面當天還向中國企業發放 4 張許可證。

圖: AFP

在這次沙國參訪中國之旅，沙國國營石油公司－Saudi Aramco 已與中國簽署金額高達 100 億美元的合約，Saudi Aramco 將在中國遼寧盤錦合資成立一家煉化一體的石化煉油廠，建成後每日煉油能力為 30 萬桶，而化工廠則每年可生產 100 萬噸乙烯。

同時，中國國家主席習近平在會見沙國王儲時強調，中沙兩國要加強彼此之間政治互信，並在涉及雙方核心利益與重大關注議題繼續相互支持。中國全力支持沙國所推動的經濟多元化與社會改革，且反對任何干涉沙國內政的行為。

此外，中沙兩國要加強經濟發展戰略對接，深化雙方利益融合，加速簽署「一帶一路」和「2030 願景」對接的實施方案，並在能源、基礎設施、貿易投資、高附加值等產業加強雙邊合作。最後，兩國要共同推動中國—海合會自由貿易區建設。

中國為沙國最大貿易夥伴，沙國不光是中國最重要的石油供應國，且連續 18 年位居中國西亞北非貿易夥伴第一的位置。2018 年，即使油價大幅下跌，中沙兩國經貿額也達到 633.3 億美元，約占中國與 22 個阿拉伯國家貿易總量的 1/4。

而沙國這次亞洲行的重點是在與中國進行區域經濟合作及能源交易，為了呼應中國提出的「一帶一路」政策。沙國已先在巴基斯坦訪問時，向位於中巴經濟走廊中心的瓜達爾煉油與石化綜合企業投資 100 億美元。而瓜達爾港是中國「一帶一路」的重要支點。

中國外交部對此也表示，對沙國在巴基斯坦的投資感到高興，並進一步歡迎全球合作廠商參與經濟走廊建設。