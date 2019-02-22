【華冠投顧】幸運星-看不見的手來囉......滿滿獲利資金......等待再度彎腰撿裸鑽！！

林幸蓉 分析師

焦點個股：2337 旺宏、2344 華邦電、2454 聯發科、3504 揚明光、6173 信昌電

昨晚美國發布一系列經濟數據，其中 12 月耐用品訂單低於預期，2 月製造業指數大幅下降至 - 4.1，1 月成屋銷售下降創三年低點。接著聯準會（Fed）表示「未必會結束升息」，清楚說明「對未來升息保持耐心謹慎≠不升息」，使美股四大指數下跌。台股開低震盪，12:30 開始出現看不見的手拉動 3008 大立光、2330 台積電、2474 可成、4938 和碩、2454 聯發科、2337 旺宏，2344 華邦電、6505 台塑化、2882 國泰金、2891 中信金等權值股，尾盤急拉 10 點由黑翻紅小漲 3 點，日 K 連五紅，週線漲 258 點，成交量 1,163 億。OTC 早盤拉高後中小型股獲利賣壓湧現，收盤跌 0.44%，成交量 378 億，資金輪動真的很快…… 昨天漲停的兩檔光學鏡頭 3504 揚明光、3362 先進光皆開高走低，漲勢缺少延續性…… 前天文章已提醒大家【霓虹燈盤要小心囉……】

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