善用米、灰色調 營造知性人文現代宅

【文 / 住展雜誌】

大片的落地窗，帶來極佳的採光與通風；搭配流暢的動線規劃與簡約知性設計，塑造美好的生活空間。

「台信享世代」為台信建設與慶峰建設於新北市新莊區所推出的新建案，位處於寧靜卻又不離繁華的新樹路 699 巷內。地理位置方面，該建案屬於新莊、樹林中間地帶，附近學校有溪崑國中、文林國小等，鄰近樹林火車站商圈、秀泰影城、樹喜廣場、樹林國民運動中心、板樹體育館、家樂福商場，距離下新莊商圈、丹鳳商圈、特力屋、Costco 亦不遠。

交通方面，「台信享世代」距離台鐵樹林火車站車程僅需要五分鐘，還有六四、六五快速道路，以及國一五股交流道、國三土城交流道可連接，南北通勤相當便利。另外，目前最近的捷運站為新莊線輔仁大學站，未來萬大樹林線通車後，最近的捷運站將會是萬大線潭底站，而附近的迴龍站則會是新莊線、萬大線與桃園機場捷運線三條捷運交會的轉乘大站，整體區域發展潛力高。

「台信享世代」社區建案基地面積約一三四二坪，共分為兩區，一區為「享美區」，其規劃為地上十三層樓、地下三層樓分為、、三棟；另一區為「享樂區」，其規劃為地上十五層樓、地下三層樓分為、兩棟。「台信享世代」兩區、五棟大樓合計共有一百七十七戶，為中型純住宅社區，室內格局方正、多面採光、戶戶邊間、注重通風、選用高規格建材，產品為三十至四十三坪的大兩房、大三房。

本次「設計與裝潢」單元要介紹的是「台信享世代─享美區」Ａ以及兩個戶別的樣品屋。該兩間樣品屋使用了兩種不同的風格加以設計，然而相同之處是兩間房屋都相當注重採光以及通風，並且以流暢的硬體室內動線做為設計核心，將房屋與生活以「設計」做為溝通橋梁，共同創造兼具美觀與機能的舒適居家空間。

善用木質元素 將主題貫穿整間房屋

「台信享世代─享美區」Ａ戶別室內坪數約三十一坪，格局為兩房、兩廳、一衛浴，主要設計風格為清新木質人文風。在該戶別的各個空間中，皆能看到設計團隊使用「木質」的元素，創造出無壓、舒適的生活空間。一進入Ａ戶別房屋中，迎面而來的是寬敞、明亮的客、餐廳空間，客廳大片的對外窗，將自然光輕易地帶進該空間的每一個角落，使整個房屋充滿了能量。天花板與地板以白色為基底，搭配原色木質傢俱包含系統櫃、餐桌椅等，勾勒出簡約舒適的清新風格。

主臥室中延續客、餐廳公用空間的風格，搭配帶有人文質感的米灰色窗簾與牆壁，使得主臥室空間更具有人文的現代氣息。次臥室方面，原色的木質元素為該空間的主角，該空間使用適當比例的木質元素，包含書桌、小收納櫃樓梯與床架，創造出清新木質風。此外，該空間巧妙地將讀書工作空間與睡眠休憩空間上、下隔離，更妥善地運用空間，也創造出另一種生活的趣味。

深、淺顏色的調配 呈現不同的柔和感

「台信享世代─享美區」戶別室內坪數約四十二坪，格局為三房、兩廳、兩衛浴，主要設計風格為現代人文奢華風。一進入該戶別，即是視野開闊、採光極佳的客、餐廳空間，由客廳一側延伸至餐廳一側的大片落地窗，使光線充溢於整個房屋當中，也使得房屋與外在的間隔減少，增加視覺延伸感與外在的交流。

客、餐廳中主要分為深、淺兩種色調，深色的包含具奢華質感的大理石電視牆、具重量感的深褐木色大門、具人文風的深灰色餐桌椅與窗簾；淺色的部分包含潔淨的天花板、地板、米色的沙發套組。再搭配軟色的天花板燈光，營造出精緻典雅的人文奢華風。

主臥室中風格與客廳相似，但減少了深色傢俱的比例，以較中和柔軟的米灰色做為主要基底，搭配著相同的暖色天花板燈光與來自窗外的自然光，使主臥室充滿了人文知性氣息與自然能量，並保有典雅的質感。次臥室中，將奢華感的比例更加減少，使整個空間顯得更加舒適柔軟，創造出重量均衡得宜的起居空間。

設計檔案

建案名稱：台信享世代─享美區

區 域：新北市新莊區

房屋類型：樣品屋

房屋戶別：A4、B2

坪數大小：30.7 坪、41.5 坪

室內格局：2 房 2 廳 1 衛浴、3 房 2 廳 2 衛浴

主要建材：和成牌衛浴、櫻花廚具、鐵板燒料理台

投資興建：台信建設、慶峰建設

企劃銷售：福冠廣告

地 址：新北市新莊區新樹路 699 巷

洽詢電話：02-2208-5000

本文摘自 2019 年元月 10 日出刊之《住展雜誌》441 期設計與裝潢單元，同期內容除本文外，並有「低利房貸成癮症」、「老屋重建該走哪條路？」、「投資 REITs 輕鬆當房東」、「高雄進入「小香港」時代」等，更多內容請參閱《住展雜誌》，並尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源：住展雜誌，更多資料請上住展房屋網 http://www.myhousing.com.tw 謝謝！

來源：《住展雜誌》 441 期

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