希望、危機、二○一九

【文 / 住展雜誌】

希臘羅馬神話中的春神，名字叫作泊瑟芬（Persephone）。泊瑟芬能讓春意降臨大地，花草欣欣向榮。

有一天，泊瑟芬與同伴到草原上摘花，目光被遠方一朵樣貌奇特、格外耀眼的水仙花所吸引。她遠離同伴走到水仙花旁，忽然間一聲轟隆巨響，大地出現一條裂縫，冥王黑帝斯駕著黑馬座車由裂縫中倏地竄起，強行將泊瑟芬擄至陰間為妻。

泊瑟芬消失後，她的母親大地女神狄蜜特透過宙斯、太陽神與使神的幫助，與黑帝斯協調放人。最後，黑帝斯同意把泊瑟芬還給狄蜜特，但在使神來接人前，黑帝斯餵泊瑟芬吃了四顆冥界石榴籽，從此泊瑟芬每年必須回冥界四個月。

因為泊瑟芬得定期回到陰間，因此讓大地有了春、夏、秋、冬的變換，不再四季如春。從此，她兼具春神與冥后兩種形象，掌有大地生機之權，有時還能決定人生死。而拉丁語『Persephone』的意思，並非春神，而是光明破壞者的意思。

文藝復興時期，泊瑟芬被當成代表形象，大量泊瑟芬藝術作品誕生，因為她象徵對舊時代藝術規制的破範、新時代藝術典範的創生。

在中、美兩大強權角力與貿易戰火之下，台灣因此出現危機，但同時也充滿了無限希望，處境正如同泊瑟芬形象。如果台灣當局能夠把握機會，打造更好的投資環境，迎接逃離中國的企業與資金，就能在強權爭鬥之下坐收漁翁之利。假如不能，那就只能持續內耗，逐漸失去國際競爭力。

所以，二○一九年的台灣，正處在一個希望與危機並存的時間點上；而決定台灣是生是死的關鍵，並不是黑帝斯，而是執政當局。畢竟，台灣經濟的強弱，高度攸關房地產的起落。

雖然我們身為一介平民，無能為力，但《住展》與讀者同行三十餘年來，始終堅持扮演好泊瑟芬。我們樂於分享房市利多，告訴各位哪裡的房地產有潛力、有未來性，如同本期「房市 4 金匙」、「大台北捷運線年度五旺」等報導。同時，我們也不忌諱的揭露房市潛藏的危機，如「低利房貸成癮症」。

《住展》已經邁入三十四歲，相信我們長久以來，利多、利空報導併呈的堅持，能讓投資人掌握市場完整訊息，以作出正確判斷。在新的一年，祝您能夠有豐碩的收穫，買到完美的房子。祝您賞屋愉快！（本期為一、二月合訂本，下期出刊日為三月七日，敬請期待）

本文摘自 2019 年元月 10 日出刊之《住展雜誌》441 期編輯脈動單元，同期內容除本文外，並有「低利房貸成癮症」、「老屋重建該走哪條路？」、「投資 REITs 輕鬆當房東」、「高雄進入「小香港」時代」等，更多內容請參閱《住展雜誌》，並尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源：住展雜誌，更多資料請上住展房屋網 http://www.myhousing.com.tw 謝謝！

來源：《住展雜誌》 441 期

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