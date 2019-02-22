美好的生活容器 木質清新宅

【文 / 住展雜誌】

簡單不雜亂的清新外觀，搭載具機能性的硬體設備，配合完美的動線設計與空間利用，打造貼近生活的舒適起居環境。

本次設計與裝潢單元要介紹的是由「宅即变─空間微整型」設計團隊所設計的室內格局。「宅即变」團隊對於住家室內設計，最在乎的是貼近「家」的設計。「宅即变」設計總監朱俞君表示，若一間房屋只考慮到外在風格與美學的層面，如此的設計是如同空殼般單薄的；最好的室內設計，是具有實質內涵，且源自於「生活」本身的。使設計回歸以「人」為中心，創造出能夠承載日常起居生活的美好「容器」；由重視室內動線、建材等內在硬體設備做起，鞏固房屋整體基礎骨架後，再進而追求軟體層面的風格與美學。

本單元介紹的是「宅即变」為「頤禾苑」建案所設計的實品屋。「頤禾苑」為三立建設於台北市中正區詔安街八十八號所興建的新成屋，地上共十一層樓、地下為兩層樓，規劃為純住家、零店面、單層三戶、坪數二十一至三十三坪、二至三房的住宅大樓。一樓大廳挑高四點二公尺，二樓以上挑高三點六公尺，公設比約三十二％。其位置處於文教學區，臨近螢橋國小、古亭國中、中正河濱公園、龍口市場、汀洲路商圈。社區機能成型，距離未來捷運萬大線捷運植物園站步行約十分鐘。

簡約的減法設計 以人為本的清新風

該實品屋為位於七樓的戶，「宅即变」秉持著上述的人文設計精神，並且融合簡約的「減法設計」，扣除多餘、不必要的東西與裝飾，使空間呈現的皆是最精華、最重要的元素；透過適當的留白與素雅風格，呈現出「簡約」才能真正達到的極致高價值感受。該戶別的室內坪數約二十一坪，格局為二房一廳一衛。設計風格完全體現簡約、自然，以「人」為本的清新木質風。

一進入該房屋內部，即能夠感受到客廳整體空間所散發出來的清新感，其牆壁的配色為讓人心靈能夠舒緩下來且帶有通透感的淺藍色，搭配典雅純淨的潔白天花板與自然的超耐磨木質地板，讓人感到無壓又放鬆。值得一提的是，客廳中除了地板之外，其它傢俱亦選用了多種木質元素，包含木製餐廳小圓桌、沙發椅架、椅子與懸掛的燈具等，展現出帶有田園不造作的木質風格。此外，該空間中看不到任何一個多餘的裝飾，使設計裝潢回歸到「人」與生活機能的層面上，為「減法設計」詮釋最佳的表現。

客廳與廚房之間設有一個中島餐桌，小巧卻又功能俱全，於此用餐、喝茶，亦能感受到舒適空間所散發出的美好氛圍。大片的落地窗穿透絲薄的白色窗簾，帶來能量與活力；挑高三點六公尺的室內空間，亦使得客、餐廳空間格外開闊不拘束，視覺感得以擴大延伸，具有極佳的心靈慰藉功能。此外，硬體方面的動線設計，看似簡單卻也是細膩而務實，設計團隊著重每個機能的細節，使客、餐廳彼此融合卻不雜亂，與廚房又得以區隔卻保有生活機能性，充分的利用空間的每一小角落。

重視硬體規劃 善用挑高特性

進入到起居空間，主臥室與次臥室風格皆延續客、餐廳清新的設計手法，牆壁依然使用有通透感的淺藍色，創造出無限延伸的空間感，地板亦為原色超耐磨木質地板，與同樣是木頭製成的衣櫃、梳妝台與矮椅共同呼應，勾勒出臥室空間溫馨而舒適的感受。而兩個臥室中，皆設有大片的對外窗，使得自然光能夠輕易灑進室內空間，主臥室中，更有雙面採光，使居住在內的人們，依然能夠感受到自然天地的風情。

此外，「宅即变」團隊亦善用樓高三點六公尺的優點，妥善利用空間，將衣櫃高度拉高，創造額外的收納空間，並使用極具巧思又方便使用的衣桿工具，使得掛在高處的衣物，亦能夠輕鬆拿取。次臥室中，「宅即变」更是使用了隱藏式樓板小樓梯，將挑高的空間打造為完美的大型收納室，成為妥善運用空間的極致典範。

設計檔案

建案名稱：頤禾苑

投資興建：三立建設

房屋座落：台北市中正區

房屋型態：7 樓 B 戶實品屋

設計坪數：21.28 坪

室內格局：2 房 1 廳 1 衛

主要建材：環保水泥漆、歐規系統板材、德國超耐磨地板、日規矽酸鈣板

設計風格：清新木質風

設計總監：朱俞君

設計公司：宅即変─空間微整型

公司電話：02-2546-0808

公司地址：台北市民權東路 3 段 106 巷 15 弄 25 號 7 樓

更多資料：http://jai-design.com

本文摘自 2019 年元月 10 日出刊之《住展雜誌》441 期設計與裝潢單元，同期內容除本文外，並有「低利房貸成癮症」、「老屋重建該走哪條路？」、「投資 REITs 輕鬆當房東」、「高雄進入「小香港」時代」等，更多內容請參閱《住展雜誌》，並尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源：住展雜誌，更多資料請上住展房屋網 http://www.myhousing.com.tw 謝謝！

來源：《住展雜誌》 441 期

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