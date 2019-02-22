厝放不到過年 狗年完銷建案大增逾六成

【文 / 惟馨周報】

房子真的有那麼好賣嗎？房市經過慘淡修正期後，去年新建案成交速度明顯加快，高達八十一個建案，房市放不到過年就已經賣光光。

二○一八狗年房市真的是旺旺來，成交量回溫、房價止穩，建案比過去幾年都還要好賣。在去年推出並完銷的建案數量，更出現大幅度成長。

狗年房市旺 完銷建案多

據《住展》統計，去年北台灣於今年度開賣並完銷的建案數量達八十一個，較前年二○一七度增加三十一個，年增幅高達六成二，顯示去年房市表現確實不錯。

北台灣各縣市中，台北市完銷建案有十二個、新北市十五個、桃園市二十個、新竹地區二十六個、宜蘭地區八個，唯一掛蛋的縣市是基隆市。惟去年完銷建案名單，仍以量體較小的建案占大多數，在短時間內賣到完銷的大型指標案相對較少。

接待沒蓋好 建案就賣光

台北市十二個完銷案零星分布於各行政區，其中中正、大同、萬華、中山各有一個，士林、北投、內湖與文山等區則各有兩個完銷案。

銷售速度最快的應該是士林區「新美齊天母」與內湖區「碧湖天」，前者接待中心只蓋一半就被包下，後者接待中心蓋好沒多久後就完銷。中山區「元大晶華」則是案量最大的完銷案，該案總量體約五十五億，挾著元大建設品牌優勢與稀有性而熱銷。

新北市量體最大的前三個完銷案，分別為總銷二十億的「鉅陞河藍灣」、永和總銷二十五億的「忠泰同」，以及土城總銷三十億的「璞真仰睦」。

投資需求增 建商笑出聲

與台北市相比，新北市完銷案銷售期較長，即使賣最快的「璞真仰睦」，也要花兩個月多。箇中關鍵，在於台北市去年出現的投資、置產型買盤較多，出手速度較快；反觀新北市自住需求比重較高，考慮期比較長。

雖然大台北客戶需求各有不同，但去年無論自住族群、或是投資置產族，大多鎖定中、小坪數住宅，因此中、小坪數建案占去年大台北完銷案逾八成，規劃百坪以上的完銷案僅「元大晶華」一案。

低總價勝出 追價意願升

桃、竹地區完銷建案雖多，但多數是小型建案；其中，桃園完銷案量較大者僅「鉅陞英倫花園」，總銷金額為十五億，新竹地區則有竹市東區「清大御璽」（十五億）、以及北區「織光」（十億）。

從去年北台灣完銷建案來看，仍延續前年中、小坪數相對熱賣的趨勢不變，顯示首購族主流地位不變，而換屋族群的需求相對較低。

其次，去年完銷案還有一大特點，那就是因讓利而完銷的建案比前年少很多；去年建案讓利風不再，尤其品牌建商賣價普遍拉高，銷售卻能開出紅盤，意味著買方更加在意建築品質，同時也透露出買方願意追價的意味，這對於房市復甦而言不啻是個好消息。

本文摘自 2019 年元月 10 日出刊之《住展雜誌》441 期房市話題單元，同期內容除本文外，並有「低利房貸成癮症」、「老屋重建該走哪條路？」、「投資 REITs 輕鬆當房東」、「高雄進入「小香港」時代」等，更多內容請參閱《住展雜誌》，並尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源：住展雜誌，更多資料請上住展房屋網 http://www.myhousing.com.tw 謝謝！

來源：《住展雜誌》 441 期

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