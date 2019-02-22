蘋果想推串流影視服務 得在今年砸錢M&A 券商列7家可能目標

華爾街越來越多分析師認為，蘋果 (AAPL-US) 應該運用持有的龐大現金，收購一家視頻內容公司。

Wedbush 證券認為，蘋果應該要進行一項交易，以穩固其即將推出的視頻訂閱服務。

Wedbush 證券分析師 Daniel Ives 週四報告指出，「很明顯，若要成功推動串流影視服務，蘋果就必須積極進行併購交易，加速推動公司的服務，最終讓公司能更快利用既有的基礎來實踐獲利。」

蘋果週四約收低 0.1% 至 171.06 美元，Ives 重申其優於大盤的評級，以及 200 美元的目標價。

蘋果股價走勢

蘋果未立即回應置評請求。

該分析師指出，如果蘋果今年不完成一項重大內容收購 (M&A)，未來 3 至 5 年間恐怕極難以成為大型服務公司。

蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 上個月致信投資者，稱蘋果的目標是隨時間推移，成為「淨現金中性」，意味蘋果需要利用其 1300 億美元的淨現金。庫克近期受訪時也清楚表示，蘋果公司持續考慮大型收購交易。

「雖然收購交易向來不是蘋果核心本質，但我們認為蘋果的時鐘已將卡在午夜，且打造原創內容是一條漫長且艱辛的道路，這凸顯蘋果有必要進行更大規模、策略性、內容方面的 M&A。」

該分析師列出 7 家企業或內容子公司作為蘋果收購交易的良好選項，這 7 家分別為：A24 Studio、Lions Gate (LGF.A-US)、Viacom (VIAB-US)、CBS (CBS-US)、Sony Pictures、MGM Studios 和 Netflix (NFLX-US)。

Ives 並不只催促蘋果增加 M&A 活動，本月稍早，他也建議蘋果應該看看影視串流內容、電玩遊戲和居家智慧音響市場。

先前他曾形容，庫克沒買下 Netflix 將是他在串流影視市場犯下的最大錯誤。