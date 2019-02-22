盤前財經大事搶先讀2019年2月22日

今日操盤前瞻

台灣央行公布去年第 4 季國際收支統計

台灣 1 月外銷訂單統計

歐元 1 月 CPI

日本 1 月 CPI

南韓 1 月 PPI

法說會：春源、尖點

增資股：寶聯通

對華為立場鬆動？川普鞭策美企積極發展 5G 甚至 6G

川普推文中疾呼：「我希望 5G，甚至 6G 的技術能盡快在美國普及。它比當前的標準更強大、更快、更智慧。美國企業必須加大努力，否則就會落於人後。我們沒有理由在這方面落後，這顯然是未來的趨勢。我希望美國能夠通過競爭取勝，而不是阻擋目前更先進的技術。我們必須始終在我們所做的每一件事上處於領先地位，尤其在這個非常激動人心的科技世界！」閱讀全文...



人行公布 Q4 貨幣政策報告！僅提穩健貨幣政策、沒再提「中性」

週四 (21 日) 晚間中國人行 (PBoC) 發布去年第四季貨幣政策執行報告，人行指出，已在 2018 年透過逆週期調節、定向降準、中期借貸便利 (MLF) 等措施，增加了市場流動性，保持流動性充裕、引導利率整體下行，展望下一階段的貨幣政策，人行將繼續施行穩健的貨幣政策，強化逆週期調節，進一步加強政策協調，疏通貨幣政策傳導，人行並表示，目前貨幣政策仍有很大空間，人行大規模從金融市場上購買國債等資產意義不大，沒有必要實施所謂量化寬鬆 (QE)。閱讀全文...

美股盤後 – 經濟數據疲弱 道瓊結束連 3 漲

週四 (21 日) 多項新出爐的經濟數據疲弱令美股呈壓，醫療保健股下跌，道瓊結束連三日漲勢，美中貿易談判仍然備受矚目。閱讀全文...

〈聯發科展望〉蔡力行：盼未來營收年增可達雙位數 評估逐季發放股利

手機晶片廠聯發科 (2454-TW) 執行長蔡力行今 (21) 日表示，目前公司年營收規模近 80 億美元，盼未來營收可達到雙位數成長。至於是否會採取逐季發放股利形式，財務長顧大為則說，目前董事會還沒討論，將在此次董事會中討論，配息率應會維持往年的 6 至 7 成。閱讀全文...



〈緯穎轉上市〉董座林憲銘：因應初次上市 今年股利政策會有點不一樣

緯創旗下緯穎 (6669-TW) 最快將於 3 月掛牌上市，董事長林憲銘指出，因應初次上市，今年股利配發，會與往年配發 6 成現金有點不一樣。閱讀全文...

