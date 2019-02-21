【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

市場期待中美雙方有望延長談判期限，加上，昨日美國聯準會公佈一月份 FOMC 利率決策會議顯示，官員們對於縮表計畫結束有所共識，激勵市場多頭信心，此外，外資昨日加碼 5200 口多單，亦激勵今日台股多頭信心回籠，今日台股在消息面持續偏多及外資持續買超影響下，終場上漲 0.46%。

《國際金融市場焦點分析》

聯準會公佈會議記錄偏向鴿派，加上中美貿易談判進行，市場對於人民幣升值期待升溫，今日上證指數午盤則在利多消息激勵，及養雞、養豬、5G 概念股帶動下，上漲近 1%，不過上證指數及 A50 指數上漲至前波高點，套牢賣壓出籠，帶動上證指數及 A50 指數由紅翻黑，轉向下跌；後市留意在貿易談判結束後，雙方是否發佈聲明，在消息面持續樂觀下，A50 指數維持高檔機率仍高。

《國際商品市場焦點分析》

原油週三早盤在市場觀望美中貿易談判進展下溫和走低，不過 OPEC 強力執行減產，加上 1 月 FOMC 會議記錄公布後，隨著美股反彈收高，WTI 期貨站上 57 美元關卡；美元早盤在市場等待 FOMC 會議紀錄下，延續近期回檔走勢，在會議紀錄公布後，雖然委員大都認同今年稍晚為停止縮表訂出時程，不過部分委員認為美國經濟依舊強勁，因此保留今年再升息的可能，金價在訊息公布後受到衝擊拉回。

以上報告內容僅供參考，並非獲利保證