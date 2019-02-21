〈財報〉網站供應商Wix 預計今年營收可提升25%

建立和運營網站的供應商 Wix.com (WIX-US) 公布了第四季度利潤，高於分析師預期。此外，預計其 2019 年營收有望成長 25%。

總部位於以色列的 Wix 提供免費設置網站的服務，如用戶需要購物車、個人網址、和網站流量分析等其他功能，則需另外付費。

目前 Wix 數據顯示，擁有 1.42 億註冊用戶。在本季度，它增加了 147000 名付費用戶，使付費總數達 400 萬戶，比 2017 年底增加了約 24%。

Wix 最新一季財報顯示：

不包括一次性項目，EPS 達 0.42 美元，高於去年同期的 0.16 美元，也高於分析師預計的 0.33 美元。

營收成長 39%，達到 1.64 億美元，高於分析師預測的 1.62 億美元。

該公司已經看到對其付費工具集 Ascend 的強勁需求，該工具於 12 月推出，允許企業與客戶建立聯繫並進行管理。

總裁 Nir Zohar 表示，Wix 的主要競爭對手是 Squarespace，一家位於紐約的私營公司。該行業近期有一些併購活動，如 Square 以 3.65 億美元收購 Weebly，和 Siris Capital 以 20 億美元收購 Web.com。

展望未來

Wix 股價在過去一年中上漲了近 70%，預計本季度營收為 1.72 億美元至 1.73 億美元，年增率達 25% 至 26%。

展望未來，Wix 預計 2019 年營收為 7.55 億美元至 7.61 億美元，比 2018 年同期增長 25% 至 26%，而分析師預計 7.61 億美元。

財務長 Lior Shemesh 表示，Wix 預計將產生約 1.55 億美元的自由現金流，其中 1500 萬至 2000 萬美元將用於新的成長計劃。同時，預計如計劃順利進行，獲得的報酬還未算在目前展望内。

Wix 的未來季度現金流預計會降低，因行銷費用的增加。William Blair 分析師 Matthew Pfau 寫道，2019 年除了提高行銷成本，也將建立銷售團隊與增加客服數量。

然而，似乎 Wix 的預測未達分析師預期，市場對未來的不樂觀現象也反應在股票上，股價周三 (20 日) 收盤下跌 11.64% 至 111.11 美元。