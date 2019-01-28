數位新聞媒體生存大不易 美重量級網站相繼裁員

美國免費線上新聞的重量級網站 BuzzFeed 和 HuffPost，近一週都發布了裁員公告，顯現依賴廣告生存的媒體模式，正面臨進一步挑戰。

BuzzFeed 創辦人及執行長 Jonah Peretti 在給員工的內部信中表示，公司預計減少 15% 的員工，相當於約 250 人，他們在全球約有 1100 名員工。

BuzzFeed 在 2017 年未能達成目標，但 2018 年順利達標，即使如此，Peretti 仍然表示，當前收入的成長不足以帶來長期的成功，因此還需要降低成本，才能在不對外籌集資金之下，茁壯成長並控制自己的命運。

HuffPost 上週辭退約 10% 的編採部人員，共約 20 人。

HuffPost 的母公司是 Verizon Media(前身為 Oath Inc)，這家公司還有其他媒體平台，如美國線上 (AOL)、Yahoo 和 Verizon 媒體服務，而這些平台也都在縮減人力。Verizon 表示將從媒體部門共縮減 7% 的人力，共約 800 人。

Poynter Institute 媒體業分析師 Rick Edmonds 表示，這些平台的基本出發點，是力圖聚攏大量的閱聽人，然後根據這些數字來賣廣告，但是 Google 及 Facebook 已經成長為受眾更多的媒體，而且更擅於收集訊息及精準行銷。

據 eMarketer 估計，這兩大公司在 2018 年吃掉整體廣告利潤的 57.7%，較 2011 年時的 45.5%，已經大幅成長。

Edmonds 認為，BuzzFeed 和 HuffPost 都沒有消失的危險，但在許多科技業投資人眼中，他們習慣見到兩位數字的年成長，致使這些媒體的地位都遭到輕忽。

數位出版商 Digiday 的 Max Willens 表示，如果要在 2019 年經營基於文字的出版商，那麼應該會了解，追求規模並不是一個明智的策略，特別是，要是廣告是唯一的收入來源，那麼建立蓬勃發展的企業是非常困難的。