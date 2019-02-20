貴金屬盤後─黃金大舉收高22.70美元 貿易協商進行 股市動能消退

黃金期貨週二上漲近 2%，創 4 月以來最高收盤水準。中美新一回合貿易談判進行中，股市進行整理，黃金買盤增加。

貿易談判週二在華盛頓恢復進行，金融市場等待最新的發展。90 天貿易休兵定於 3 月初結束。川普總統週日發布推文說，在許多方面均有大幅進展。

分析師說，樂觀預期未來幾週，將能達成協議，只是時間可能超過 3 月 1 日。

4 月黃金上漲 22.70 美元，或 1.7%，收於每盎司 1344.80 美元，創 4 月 19 日以來最高收盤水準，亦創 11 月 1 日以來，最大單日漲幅。

分析師說，貿易談判具有不確定性，擔憂美國股市動能可能消退，黃金因而獲得避險買盤。英國脫歐可能衝擊整體歐洲大陸，黃金現貨需求亦因而增加。

週三，美國聯準會 (Fed) 將公布 1 月會議記錄，投資人將據以研判 Fed 的鴿派立場。

上週末，川普宣布國家進入緊急狀態，以獲取美國邊界圍牆預算。週一，有 16 州進行法律訴訟，挑戰緊急狀態。分析師說，此一情況亦有助支撑黃金的避險買盤。

週二，美國股市走高，債券需求則壓低了殖利率。利率走低，對黃金屬利多。

美元指數下跌 0.5% 至 96.471。美元轉弱使得以美元計價商品 -- 如黃金，對持有其他貨幣的投資人而言，變得更具有吸引力，價格因而上漲。

其他金屬交易方面，3 月白銀上漲 22.4 美分，或 1.4%，至每盎司 15.967 美元。9 月銅上漲 2.7% 至每磅 2.875 美元。4 月白金上漲 1.8% 至每盎司 821 美元。

3 月鈀金大漲 3.3% 至每盎司 1453.90 美元，再度創新高點。上週，鈀金上漲 2.6%。由於需求上升，供給吃緊，近幾個月，鈀金持續上漲至新高點。