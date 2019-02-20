〈台積股利出爐〉改採每季配息 顧立雄：留意融券回補與財測問題

台積電 (2330-TW) 調整配息策略，將每年配息一次改為每季配息，金管會主委顧立雄今 (20) 日表示，按年或按季配息由公司自行決定，已請證交所提醒投資人注意，哪些公司按季配息，並留意每次配息融券回補與財務預測兩大問題，同時市場也質疑台積電按季配息，恐涉及財測，對此他則認為，並不構成要件。

台積電昨 (19) 日董事會通過修訂公司章程，將呈送股東會核准，授權董事會可每季決議股利政策，成為國內第一家按季配息的上市公司。

台積電今年擬配發 8 元現金股息，第 4 季將配發今年首季的 2 元現金股息，合計將配發 10 元現金股息給股東。

針對台積電擬配發 10 元股利，並以按季配息方式發放，顧立雄今日下午受訪時表示，股利按季配息合乎公司法規定，但要注意的是，每次配息都有融券回補的問題，如果選擇每季配息一次，等於一年有四次融券回補，將造成股務作業繁複，金管會已要求證交所注意。

至於台積電按季配息是否涉及財務預測？顧立雄說，台積電擬配發 10 元股息並未超過前一年獲利，她說，台積電去年每股純益超過 8 元，保留盈餘可配發的股息超過 2 元，因此不構成發布財測的要件。

顧立雄解釋，假設公司已將去年盈餘全部發光，另外用今年首季盈餘發放 2 元股息，並在第一季還沒結束就宣布股利政策，這就有涉及財務預測疑慮的問題。