〈中信銀大陸布局〉總座喊出5年計畫 將以三路發展

中信金 (2891-TW) 旗下中國信託銀行自 2012 年起開始布局大陸，目前光是前三家分行合計總資產已破新台幣千億元，深圳分行為第四家大陸分行，中信銀下一步的策略也備受矚目，總經理陳佳文今 (20) 日特別訂出五年計畫表示，未來中信銀大陸布局將以三路發展，分別為：一、強化做大目前分行的營運，並續擴大據點，包括擬於北京或是中西部城市設分行；二、考慮改制子行；三、擇機併購大陸城市商銀。

中信銀在大陸的台資銀行中 (不含子行)，無論放款或獲利表現都居冠，但外界關切，包括富邦、玉山、永豐等在大陸都已經有子行，中信銀多年前也曾將改制子行及併購大陸信銀國際列為重要選項，未來大陸布局策略為何？

陳佳文表示，對中國信託來說，海外成長押很重，大陸不含 OBU 貢獻中信銀獲利目前已達 38%，希望未來 5 年拉到 45%，因為海外發展是策略很重要的一環，因此，首先就是要強化做大目前上海、廣州、廈門、深圳各據點的營運，並且持續擴大其他據點，包括擬於北京或是中西部城市設分行，營利、客戶基盤先到達一定程度。

中信銀大中華區法金事業總處長楊銘祥表示，中信銀選定的跨境陸資客戶，希望能「門當戶對」，約當是營收人民幣 10~50 億左右的客戶層，「大陸的客層很大，一定會有不被滿足到的優質客群。」

以新設立的深圳分行為例，在深圳有布局的陸資騰訊集團，中信銀目前和其已經朝物聯網的方向合作。未來整合香港、澳門與中國廣東 9 大城市，都將提供更多的跨境服務機會，掌握大灣區金融商機。

至於中信銀優勢何在？陳佳文表示，目前只有大陸的中國銀行海外據點比中國信託多，其他像招商銀行等海外據點都沒有中國信託多，所以海外據點多將是中國信託核心競爭力，對於許多陸企想要走出去是很大的誘因，不諱言大陸的大型企業一開始可能會有點「不屑」台資銀行的規模，但往來後會對台灣的金融服務水平和客戶導向的精神相當有感，都是中國信託的機會。

而改制子行部分，陳佳文表示，考量子行業務存貸比限制會較難以發揮，分行則是母行的一個分支，分行的很多資金可以從台灣、香港打過來，比較不受存貸比的限制；加上子行營運成本比較高，目前看起來設立子行的營運績效都比較差，「因此先把分行做好，營利到一定程度，再考慮改制成子行。」也不排除透過併購，也許比設立子行來的更有效。

講到併購，陳佳文表示，大陸去年開放外資可持股內資銀行股權達 5 成以上，未來中信銀也不排除走併購的方式來擴大於大陸的市場規模，只是目前只是個初步概念，併購對象會以小而美的城市商業銀行為主，客戶會以在海外有需求的客戶為優先。

不過陳佳文也坦言，目前併購比較大的障礙是，中國的銀行過去二、三十年都很好賺，既然很好賺想賣的就不多，且 PB 比都很高，因此目前併購並無確切目標，但仍會擇機併購擴大規模。