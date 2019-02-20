台灣主要報紙重要財經新聞 2019年2月20日

台積電（2330）昨召開董事會決議每股配發 10 元現金股息，優於市場預估 8.5~9.5 元水準，預計發出 2593.03 億元現金股息，將創台股股息發放金額紀錄，更受矚目的是，發放次數改為 1 年發放 2 次，也是台股首家分 2 次發放股息的公司，今年預計 7 月配發 8 元，第 4 季再發放 2 元。

財政部表示，受惠於 106 年景氣溫和復甦，上市櫃公司收益及股利發放挹注 107 年所得稅稅收，加以股市相對活絡及部分稅制調整效應，107 年全國賦稅收入成長 6% 至 2.4 兆元、創新高，超出預算數 896 億元。主要來自所得稅、營業稅、菸酒稅、證券交易稅增加的影響。

因應台美 FATCA（肥咖）條款，我國金融機構應在 2019 年 3 月底前完成美籍人士在台帳戶申報。一旦我國金融機構美國客戶如果存款超過 5 萬美元時，金融機構必須向美國國稅局通報存款人的帳戶資訊。

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