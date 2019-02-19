【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

美股昨日休市一日，不過受到中美貿易談判轉為樂觀，帶動台股延續多頭氣勢，加上今日大立光、鴻海等大型股撐盤，中型股裡面的智原及玉晶光，也受到市場對於今年業績升溫之期待出現漲停，整體而言台股在市場對於貿易談判樂觀及強勢類股撐盤下，維持上漲格局，終場上漲 0.07%。

《國際金融市場焦點分析》

昨日美股休市一日，不過受到中國國務院發佈? 港澳大灣區發展綱要影響，導致市場對於此計畫期待升溫，帶動今日早盤上證指數及 A50 指數由粵港澳大灣區計畫相關概念股帶動呈現上漲，不過受到市場賣壓出籠影響，導致 A50 指數及上證指數漲幅壓回，並轉為下跌，截至目前為止，A50 指數翻黑下跌 0.4%，上證指數則翻黑下跌 0.19%。

《國際商品市場焦點分析》

週一美股因為華盛頓日休市，期貨市場交易因此相對清淡，投資人聚焦接下來將於華盛頓繼續的美中貿易談判，同時也關注 ECB 是否推出新的定向長期再融資操作，油價在上週大漲後市場轉向謹慎樂觀心態，盤中一度追隨中國股市大漲而走高，不過在晚間收斂部分漲幅；在上週美國接連公布疲弱的經濟數據後，美元指數無法站穩 97 點，黃金期貨價格一度站上 1330 美元。

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