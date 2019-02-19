〈台積股利出爐〉今年每股擬配發10元現金股利 首度分季發放

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (19) 日召開董事會，通過去年財報與盈餘分配，每股擬配 8 元現金股利，加上首季的每股現金股利，總計股東可取得 10 元現金股利，較去年發放金額 8 元多出 2 元；台積電也修改公司章程，未來每季現金股利，都將在次一季董事會核准後 6 個月內配發，今年也將是首度分季發放，以今日收盤價計算，現金殖利率 4.4%。

台積電表示，董事會今日修訂公司章程，將呈送股東會核准，董事會未來可每季決議分派現金股利，待股東會通過此修訂案，未來每季現金股利將於次一季董事會核准後 6 個月內配發，因此今年第 2 季將核准第 1 季的每股現金股利 2 元，預計今年第 4 季發放。

台積電表示，持有台積電股票股東，將可在今年 7 月獲得每股 8 元現金股利，並在第 4 季獲得每股 2 元現金股利，總計今年股東每股可獲得 10 元現金股利。



台積電強調，未來將持續採取穩健的股利政策，每年將大約 70% 的自由現金流量，以現金股利方式分季回饋股東，隨著公司營運成長並產生更高的自由現金流量，台積電期望可維持每季穩定現金股利，且每年現金股利，將不會較前一年為低。

台積電今日董事會通過去年財報，去年營收為 1.03 兆元，稅後純益 3511.3 億元，每股純益 13.54 元。