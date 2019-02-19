【富蘭克林】富蘭克林基金強出頭 基金獎連續摘星20年

金豬報喜佳音不斷，富蘭克林今年獲《指標年度台灣基金大獎》頒予 11 項大獎並奪同業之冠後，於 2/19 日公佈的 2019 年 Smart 智富台灣基金獎（晨星技術指導）中，以「富蘭克林公用事業基金」再掄得一獎項，連續 20 年獲獎不中斷的紀錄，又一次印證富蘭克林基金管理團隊的全方位實力（註 1）。

優質基金「讚」出來 富蘭克林美股專家獲獎肯定

富蘭克林在美國的資產管理經驗超過 70 年，深諳美股佈局策略與趨向，旗下美股基金在各大基金獎常有亮眼表現。今年的 Smart 智富台灣基金獎（晨星技術指導），富蘭克林公用事業基金在「公用事業和基礎建設」股票型基金類別中勝出，亦是在該獎項中榮獲四度肯定，穩健的績效擄獲投資人青睞，舉凡成立時間與基金規模皆是居台灣核備境外同類型基金首位，顯示識途老馬的功力。

富蘭克林目前總代理主要投資區域在美國的境外股票型基金共有八檔，不只是檔數為所有總代理基金業者中最多，產品線也相對完整，投資人都皆能從中找到合適的美股基金，不因投資屬性的差異而錯失參與美股成長的契機（註 2）。

基金獎加持 富蘭克林基金專家穩健致富

基金獎是檢視基金公司操盤、管理的參考指標之一，晨星暨 Smart 智富台灣基金獎（晨星技術指導）在 2017 年成立十周年時，特別頒予富蘭克林「獲獎基金公司模範」、富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金與富蘭克林坦伯頓全球債券基金為「得獎基金常勝軍」等殊榮（註 3）。

回顧台灣自 2000 年比照國外公正單位評比績優基金制度設立基金獎項以來，富蘭克林立下連續獲獎 20 年的高牆，顯示基金經理團隊操盤能力卓越能靈活應對並力克市場多空考驗，也是富蘭克林全方位資產管理專家的最佳例證。

結合金融科技 富蘭克林基金理財服務與時俱進

富蘭克林秉持「投資全球化、行動在地化」的管理原則，得以領先掌握全球市場風向並提前落實於基金投資配置與投資理財服務。在產品面，富蘭克林投顧總代理之基金數已有 52 檔（統計至 2019/2/15），類型多元而完整，能滿足不同屬性或各階段投資人理財需求；在服務面，不但保有面對面的理財講座與諮詢服務，更多角延伸至社群平台，並領先推出 AI 智能理財服務，以數位理財及金融科技，協助投資人提升理財效益。

註 1：自 2000 年起至 2019/2/19 止, 富蘭克林坦伯頓基金集團在台核備基金 20 年來共獲 215 座台灣基金獎獎項。資料來源為指標、晨星、標準普爾、理柏、晨星暨 Smart 智富、台北金融研究發展基金會, 獎項評選期間截至前一年度年底，指標獎項評選期間截至各頒獎年度前ㄧ年 9 月底止。基金過去績效不代表未來績效之保證。註 2：資料來源: 理柏資訊，基金數以台灣核備境外基金投資區域篩選聚焦於美國的股票型基金，總代理依據境外基金資訊觀測站，2019/2/15 更新。註 3：資料來源：晨星暨 Smart 智富台灣基金獎（晨星技術指導），為 2008~2016 年所有得獎名單。

新興市場基金警語：本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，投資人應審慎評估。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金進行配息前未先扣除應負擔之費用。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站，投資人可至本公司網站 (http://www.Franklin.com.tw) 查閱。

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