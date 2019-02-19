【統一投信】尖牙股回歸 統一FANG+ETF科技頭等艙

美股重量級企業財報已大致公布，截至 2 月 14 日止，美國標準普爾 500 大企業有 79% 公司發布財報，平均獲利較市場預估的數值高出 4%，市場逐漸由先前過度悲觀的情緒，恢復較為理性之預期，具有指標意義的五大尖牙股 FAANG（Facebook、Apple、Amazon、Netflix、Google）財報皆優於預期，今年度獲利展望亦維持亮麗數據，顯示強者恆強、大者恆大的真理不變，尖牙股再度成為美股多頭先鋒，追蹤尖牙股指數的統一 FANG+ETF 後市看好。

NYSE FANG + 尖牙股指數是新型態的主題指數，追蹤五大科技巨頭加上五大新創天王，自 2014 年成立以來，首度在去年第四季全球股災時跌入熊市，但僅僅一個多月時間，即從谷底回升，統計自 2018/12/24 全球股市低點以來至 2019/02/15，NYSE FANG + 尖牙股指數反彈幅度達 21.33%，勝過標準普爾 500 指數的 18% 漲幅、那斯達克 100 指數 19.59% 漲幅、MSCI 世界指數 13.84% 漲幅。

對於美股後市看法，統一 FANG+ETF(00757) 經理人袁永騰表示，從多項指標觀察，市場情緒已回歸中性，但美股短線漲幅亦大，投資人短期風險取向轉趨保守，可能令美股漲勢略為休息，但目前看來疑慮不大，資金持續逢低買進體質佳、獲利前景看好的績優股，是逐漸回歸基本面的健康格局。

袁永騰指出，以中期角度而言，大環境的兩大負面因子正在轉變，包括聯準會持續偏?，資金面有利股市，美中兩大國的緊繃情勢也緩和，這將使得投資人願意重回市場，追逐收益，尋找有獲利空間的標的。至於未來能持續推動股價上漲的關鍵因素，還是企業獲利成長動能，根據 FactSet & Glodman Sachs 二月份報告，今年美股獲利成長在第一季觸底後，將逐季恢復成長，至明年仍是穩健成長態勢。

再根據彭博資訊彙整，比較主要股市指數未來 12 個月預估獲利成長率，涵蓋全球成熟市場與新興市場的 MSCI 世界指數預期有 9.93% 成長率，美股標準普爾 500 指數預期有 11.56% 成長率，以科技股為主的那斯達克 100 指數預期有 15.67% 成長率，精選科技天王的 NYSE FANG + 尖牙股指數則有高達 26.84% 的預估獲利成長率。

袁永騰指出，尖牙股指數篩選企業的標準跳脫傳統思維，以企業發展潛力、引領趨勢的能力及未來開創性為依歸，包括了 AI 的領先者、新零售的領頭羊、影音內容服務的霸主、自駕車的前驅者等，此外，進入新價值投資時代，擁有較佳自由現金回報率與強健資產負債表品質之公司，長期投資將帶來更好的回報，尖牙股指數即兼具了新價值投資特性與成長性，投資人透過統一 FANG+ETF 布局，等於掌握了全球最主流、最強勢的科技新創商機，取得科技頭等艙門票。

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