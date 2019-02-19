川普貿易戰偃旗息鼓，砲口對準內部

中美貿易戰從副部長級會議到劉鶴赴美、美國代表團北京會談，習近平罕見接見美方代表團，透露談判樂觀的氣氛，本週中方代表團繼續至美國磋商，雙方致力達成諒解＂備忘錄＂的具體聲明，包括美方關注的中國如何具體達成承諾的相關內容，以及之前美國商務部代表萊特希澤之前所提的四個必須，中方都有做出回應，看起來是為三月中旬的川習會做足準備，中美貿易戰仍趨向樂觀的方向發展。

上週美國國會 232 調查報告遞交總統川普，本週可能對歐洲汽車及汽車零組件課徵 25% 關稅，但週一歐洲執委會主席容克說川普答應他不會對歐洲汽車及零組件課徵高關稅，但也強調如果美國還是對歐洲汽車課徵關稅，那歐洲就不會遵守購買大豆、天然氣的承諾，儘管上週德國總理梅克爾在伊凡卡在場的一場國際會議大罵川普，指責川普不該退出伊核協議、美軍不該從敍利亞撤軍、退出多邊協議等，處處強調美國優先，引來在場多國官員數次起立鼓掌，氣氛相當尷尬，但川普推特卻顯得意外安靜，並未做出反擊，鐵娘子出擊果然不同凡響，還是川普策略的轉變？

美國政府才在 1 月底結束長達 35 天關門，２月中兩黨達成原則性協議，川普簽署了臨時預算取得 13.75 億美元的預算，川普說雖然不滿意，但美墨高牆要開始蓋了，且說聯邦政府不致再度關門，但蓋牆的錢還是不夠呀! 錢從那裡來?

之前麥格里報告指出對歐洲汽車及零部件課徵 25% 的關稅，蓋牆的剩餘經費由歐洲買單，但如果昨天容克說的川普答應他不會對歐洲的汽車業下重手，那麼籌資的管道就不是這一條。

上週四川普簽署政府臨時開支法案，也同時宣佈國家緊急狀態令，川普可以迴避掉國會的審議，動支國防預算 34 億美元，挪作邊境牆之用，儘管 54％的美國選民反對修建美墨邊境牆，但 86％的共和黨人贊成，這就是為什麼川普執意要在 2020 總統選舉前搶時間蓋好美墨高牆的原因，因此川普目前的砲口對內而不是對外。

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