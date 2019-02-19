折疊手機市場醞釀起 新日興與多家非蘋手機品牌開發新品 樂迎商機

折疊手機隨著品牌廠原型機可望逐漸出籠，對軸承的需求成為近日市場話題，據悉軸承大廠新日興 (3376) 兩、三年前即對此類產品展開研究，目前與多家非蘋手機品牌大廠合作開發新品，不過預計要到明年才可望有成果展現。新日興近兩日股價強勢表態，週二 (19 日) 在摺疊手機題材下一度亮燈漲停，來到 111.5 元價位，不過盤中獲利回吐賣壓湧現，漲幅逐漸收斂。而族群個股包括兆利 (3548)、信錦(1582) 也在此題材下也強勢上漲，漲幅最高分別逾 8% 與 3.4%，同步創下波段新高價。



新日興近月業績表現強勁，元月營收 8.55 億元，月減僅 5.37%，年增 17.4%，據悉在筆電進入淡季之下，主要動能來自 AirPods 的無線充電盒訂單，首季業績可望年增率上探三成，淡季不淡。法人看好今年其在第二代 AirPods 無線充電盒從原先的第二供應商躍為主力供應商，帶動 MIM 業績年增逾三成，今年業績將逐季成長，年度營收突破百億大關。



業者指出，今年 5G 進入商轉年，折疊手機的大螢幕資料傳輸問題將有所解決，包括三星、華為等品牌手機大廠今年陸續將推出折疊手機，軸承的需求從筆電領域延伸到手機市場，將使軸承業者的市場量能大增。新日興指出，該公司早在兩、三年前就開始研發相關產品，不過，預估真正比較成熟可以出貨的時間點要到明年，今年都還在原型機的構思階段。據悉，該公司目前確實已與多家國際手機品牌商合作開發新品，但不包括蘋果。