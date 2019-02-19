京華城重新標售 業外盼進補 中石化突破季線反壓

威京集團「京華城」標售案開價 380 億元去年流標，今年進行三項條件調整，預計 3 月 29 日開標，受到開標消息激勵，今 (19) 日中石化 (1314) 股價勁揚逾 3%，來到 11.4 元，突破季線反壓。去年 2 月底，中石化認購「京華城」庚種特別股，持股比重上升 20.92%，加計持股 9 成中華雙子星 11.21% 持股，合計持股比重 32.13%，為「京華城」最大股東。



去年「京華城」標售底價 380 億元，扣除銀行借款、相關處理成本合計約 130-140 億元，利潤約 240-250 億元，以中石化暨雙子星開發持股比 32% 概算，潛在收益約 76.8-80 億元，再扣除 30.59 億元、12 億元帳列成本，潛在獲利約 34.2-37.4 億元之間，每股盈餘挹注約 1.26-1.38 元之間，惟房市「讓利」氣氛濃厚，一旦標售不及 380 億元，潛在獲利恐怕低於先前預估。



此次，京華城招標案捲土重來，包括保留 4,986 坪全區標售、取消分區標售方案、罰款條款，改採與投資方自由約定，3 月 22 日截標、3 月 29 日現場開標。



中石化 CPL(己內醯胺)、AN(丙烯腈) 兩大產品線表現持穩，去年前三季營收為 299.1 億元，稅後淨利 39.73 億元，每股盈餘 1.47 元，惟台鹼安順廠侵權法院判決下來，中石化判賠 1.85 億元，此筆業外賠償金認列恐影響全年獲利表現。

