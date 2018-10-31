寶雅Q3旺季業績俏 獲利、雙率皆創新高 前三季EPS 13.22元

寶雅 (5904) 第三季在旺季加持下，獲利繳出單季新高紀錄，本期淨利達 4.82 億元，較去年同期成長逾一成，其中，毛利率及營益率表現也站上單季新高，分別較上季成長 3 個百分點及 3.15 個百分點，單季 EPS 4.93 元，前三季 EPS 13.22 元，已接近去年全年 EPS 14.63 元的水準。寶雅第三季營收 36.67 億元，年增 5.9%，本期淨利 4.82 億元，年增 11.7%，毛利率 45%，營益率 16.22%，EPS 4.93 元；前三季營收 105.1 億元，年增 6.38%，毛利率 43.92%，營益率 15.06%，本期淨利 12.91 億元，年增 22.49%，EPS 13.22 元。



寶雅下半年持續展店，已於 9 月新增 5 家店，目前店數分配為，北區 69 家、中區 52 家及南區 70 家，全台總店數達 191 家，除了加速佈局第五代店的開展外，也首度進軍台北東區精華地段，設立 200 坪的大坪數店面，成為下半年營收主要成長動能之一。