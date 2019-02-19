搶攻智慧零售商機 飛捷集團揮軍EuroCIS 2019 KIOSK、mPOS成亮點

搶攻智慧零售市場大餅，端點銷售電腦大廠 (POS) 飛捷 (6206) 攜手旗下羅捷系統與英商 BOX 揮軍即將在德國杜賽道夫開展的 EuroCIS 2019，除了傳統的 POS 之外，應用日趨擴大的 KIOSK(自助服務機)與行動 POS(mPOS)成為主打商品。飛捷自 1984 年成立至今 35 週年，今年在 EuroCIS 2019 的展覽主題為「Your Trusted POS Partner」，為慶祝成立 35 年，特展出 4 台於各時期推出的代表作。該公司以其競爭優勢「完整產品線、先進技術、卓越製造、堅強的夥伴承諾」將繼續深耕於各垂直市場。



飛捷指出，因應自助服務市場高度成長的趨勢，今年飛捷將展出 27 吋速食餐廳解決方案 KIOSK，不僅符合 ADA(American Disability Act) 障礙友善設計，並且總重僅相較於市面上機種降低一半以上達到零搖晃的程度。此外，掀蓋式和模組化設計在歐、美工時極高的環境中具備產品競爭優勢，利於降低運送和現場安裝的人力成本。該公司近期接獲之美系連鎖餐飲業者 KIOSK 逾千台大單，以及各項包括智慧醫療、智慧車站等應用專案。



此外，飛捷將展出新一代的 mPOS 系統 - POS274，致力滿足行動 POS 系統在零售餐飲等不同產業環境的需求。mPOS 可協助業主提高營運效率、降低人力成本並提升客戶滿意度。



在 POS 機方面，飛捷這次也推出全新世代輕薄型 POS，配備一體成型鋁製外殼，堅固耐用同時兼具輕量特性，且能在高速運算時解決散熱冷卻的問題，擁有美背型機殼和輕薄設計。



至於旗下羅捷系統 (iRUGGY) 將展示小改款 G8s、G10s 行動平板，多樣模組化的周邊配件和全強固的設計，可延伸飛捷的產品線觸及更利基型市場，進一步滿足客戶的所有需求。