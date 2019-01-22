飛捷轉投華捷智能 跨入影像辨識系統領域 強攻智慧零售商機

端點銷售電腦 (POS) 大廠飛捷 (6206) 日前公告斥資台幣 4200 萬元，成立華捷智能公司，持股 70%，主要是發展影像辨識技術軟硬體項目。據悉，此公司的成立乃應客戶要求，希望透過物件的影像辨識簡化點餐流程，加快結帳速度。此外飛捷也透過旗下 Flytech CN BVI 以 40 萬美元，約 1200 萬台幣，投資設立琪捷電子(深圳)，持股 40%。飛捷指出，琪捷的成立主要為拓展中國大陸南方 POS 市場，為銷售公司。



飛捷近日股價穩步攀升，週二 (22 日) 收最高點 70.6 元價位，上漲 2.17% 或 1.5 元，外資單日大買 155 張，佔該股週二總成交量 255 張逾 6 成，累計 11 月以來買超該股逾 1300 張。



該公司公告以子公司飛迅投資轉投華捷智能，金額 4200 萬元，持股 70%，跨入影像辨識技術領域，未來將整合至 POS 機台，提供客戶智能零售整體解決方案。據了解，除了硬體之外，華捷智能也會開發軟體，主要的功能是辨識消費者所購買的物件，加快結帳速度。



而華捷智能乃是飛捷應客戶要求成立，換言之，一旦產品開發出來並完成測試驗證，很快可以加入業績貢獻行列。華捷智能所開發之影像辨識系統除可搶攻餐飲市場之外，也有機會搭配人臉辨識系統，應用在日漸成熟的無人商店領域，其樣機計劃參展 2 月底的 EuroCIS。