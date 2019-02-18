台股1月成交下滑 證交稅創2017年6月新低

財政部今 (18) 日公布最新稅收統計，1 月實徵淨額為 1,543 億元，較去年同期增加 69 億元、年增 4.7%，觀察各稅目變化，證交稅因成交量下滑，單月稅收僅 64 億元，年減逾 3 成，創 2017 年 6 月以來新低；土地增值稅實徵淨額 103 億元，創房地合一上路以來新高。

財政部統計處副處長陳玉豐表示，今年 1 月稅收實徵淨額以綜所稅年增幅最高，單月實徵淨額 244 億元，年增 25.5%，主要是今年農曆春節落在 2 月上旬，企業發放的年終獎金稅款也提早入帳所致。

證交稅單月實徵淨額僅 64 億元，較去年同期減少 33 億元，年減幅達 34.2%，創下 2017 年 6 月以來新低，陳玉豐解釋，主要是元月上市櫃日平均成交值 1,107 億元，較去年同期 1,677 億元減少，導致證交稅稅收銳減。

相較於股市交易量降溫，不動產交易則有稍稍回溫跡象，1 月土地增值稅則受惠於台中兩筆大筆土地交易挹注，單月實徵淨額 103 億元，年增 7.1%，據了解，主要是國泰人壽斥資 76.64 億元買下位於台中西屯區的台灣大道和文心路交叉口土地，以及全聯花了 10.8 億元購地擴建台中物流廠，兩筆土地交易挹注稅收。

根據財政部統計，房地合一稅在 2016 年元月上路後，民眾多趕在 2015 年底前完成土地交易，導致土增稅實徵淨額在 2015 年 12 月高達 236 億元，創下 23 年以來單月新高。

財政部官員說，隨著房價下修、土地增值稅與申報件數也跟著下滑，而從元月份徵起件數、稅收與申報件數來看，土地交易似有回溫跡象。

此外，去 (2018) 年 12 月稅收修正為 1,271 億元，主因營業稅、綜所稅與營利事業所得稅增加所致，去年稅收 2.38 兆元，超出預算數 897 億元，達成率 103.9%，其中中央政府超出 617 億元、地方政府超出 189 億元。