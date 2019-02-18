【亞洲投顧】佈局低位階轉強的主力股

亞洲投顧 2019年2月18號18點0分

◆盤勢分析

今天大盤量縮上漲，追價力道有點不足，不過明天稍微補量就好，多方當然持續控盤，不用擔心，不要跌破短線支撐 9909 點都是多方格局，多方目標缺口 10428 點，持續佈局新主力股；過年期間，親帶會員波段多單大賺 + 35 萬元，今天又獲利 + 14 萬元，簡單佈局簡單獲利；3596 智易從 11 月開始分享，波段漲幅 + 90%；6290 良維大漲創新高，波段漲幅高達 + 80%；4953 緯軟今天又大漲創新高，繼續拉開獲利；散熱首選 3324 雙鴻，波段漲幅來到 120%，有買有獲利，根本不用天天換股或操作，大家到底有沒有獲利？現在資金輪動快速，注意低位階轉強又有籌碼的族群，不要追高，拉回再佈局，被動元件，整流二極體以及 PCB 銅箔基板和蘋概股，拉回留意，龍哥還要佈局新主力股還要獲利，快點跟上。

之前 1/2 親帶會員實際對帳單的波段多單大賺 + 85 萬元；大盤正式止跌之後，1/9 波段多單又大賺 + 55 萬，全部實際對帳單分享，這就是系統化紀律操作，享受行情，享受獲利。先前大盤千點下跌和 600 點反彈，龍哥非常早之前就規劃，大盤跌破短線支撐 10940 點，偏空操作，親帶會員實際對帳單，波段空單累積大賺 + 268 萬；然後反彈行情，親帶會員大賺將近 + 100 萬；12/3 出現 + 50 萬的獲利；1/2 出現 + 85 萬的大獲利。

主力股的多空一定要分清楚，操作才會明確。多方格局股票有，6269 台郡，3034 聯詠，2474 可成，6176 瑞儀，6173 信昌電，3026 禾伸堂，2308 台達電，3105 穩懋，6278 台表科，2367 耀華，2383 台光電，6274 台燿，6213 聯茂，6290 良維，4953 緯軟，6209 今國光，3019 亞光，3059 華晶科，2481 強茂，5425 台半。

今天外資多單增加 825 口，自營商多單減少 547 口，外資選擇權偏多佈局，自營商選擇權偏多佈局，大盤上漲，多方籌碼增加，有機會持續攻擊。

目前波段操作策略，多方操作者，大盤帶量突破 9427 開始偏多操作，跌破 10055 點停利出場；空方操作者帶量跌破 9908 點開始偏空操作。

蘇建豐 (股期龍心) 分析師

以上資料僅供參考，投資時應審慎評估