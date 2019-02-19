

◆盤勢分析

1. 美股週一因華盛頓誕辰紀念日而休市一天，美股四大指數短期偏多，歐洲主要指數週一漲跌互見，油價因 OPEC 減產效應而溫和上漲，OPEC 及盟國 OPEC+ 的減產協議要求共同減產 120 萬桶 / 日，成員國負責 80 萬桶 / 日減產，而非成員國則負責 40 萬桶 / 日的減產量額。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）量能：成交量大於月均量方有利反彈延續。

（2）均線：支撐為 10 日線至月線，壓力為 10,200 至 10,300 點附近。

（3）技術指標：KD 開口向上，9 日 K 值位處超買區，短線偏多整理但提防拉回。

3. 以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 5 日線至 10 日線，壓力為 138 至 140 點附近，KD 技術指標開口閉合，9 日 K 值位處超買區，短線偏多但提防拉回。近期法人著墨較深的個股包括矽晶圓、IC 製造、IC 設計、PA、生技等。

4. 觀盤重點：觀察台股指數是否能守穩在 5 日線之上並續創新高，回檔是否量縮或上攻成交量大於 20 日均量，台股選股方向可留意網通、PCB、工業 4.0、IC 設計、內需、生技、越概、自行車等。

5. 國內經濟數據表現不佳，金融圈對中央銀行貨幣政策的預期出現「髮夾彎」。原先市場研判，央行的下一步本將要升息，但經濟數據蒙塵，讓央行升息機率減低，降息的可能性漸增。降息對股市資金面而言將為利多。

6.2330 台積電 19 日將敲定股利政策，今年股息上看 8～9 元，也有可能採按季四次配發，即每季股息 2 元起跳，有助長期投資人的退休及養老基金進場。台積電南科 Fab 14B 廠發生光阻原料導致生產良率大幅下降事件，上周五調降第一季財測，但預期晶圓可在第二季補足，全年約減少每股盈餘 0.08 元。台積電今年獲利成長的挑戰難度增高但配息仍相對具吸引力。

7. 外電報導，蘋果也打算推出可折疊 iPhone，並已提出折疊手機相關專利申請，包括向內折、向外折，以及結合向內折與向外折等設計，讓整個螢幕發揮最大的折疊效果。法人認為，三星率先喊出要推折疊手機，預計今年上半年問世，引爆話題之後，華為、小米等非蘋大廠也加入戰局，如今蘋果也投入，儘管蘋果尚未發布正式問世時間，但隨著各大廠積極搶進，使得折疊手機戰火更火熱，為鴻海、大立光等蘋概股再添題材之外，也為 3548 兆利、3376 新日興、3645 達邁、8039 台虹等零組件廠帶來新訂單。摺疊手機初期量不大，題材性將高於實質營收貢獻。

8. 全台最大美妝精品連鎖通路寶雅（5904）18 日董事會通過 2018 年財報，營收 140.8 億元、稅後淨利達 17.9 億元雙雙創新高，EPS 達 17.50 元、將配息 15.75 元，現金殖利率 5％。寶雅董事長強調，今年營運策略三箭齊發，除了加碼提升全台店舖升級，全台第二物流中心桃園物流中心已在一月底啟用，預計今年將再加速拓點 30 家，累計全年店數目標逾 230 家。寶雅中期重要支撐為季線附近。

