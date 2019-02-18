淘帝-KY元月營收創同期新高 轉型快時尚搶攻電商佈局

在年前備貨力道加持下，淘帝 - KY(2929)1 月營收創同期新高，達 5.09 億元，年增 11.07%，淘帝 - KY 表示，得益於中國童裝產業規模持續增加，TOPBI 品牌代理商看好農曆春節銷售旺季，備貨力道維持強勁成長，推升 1 月營收創同期新高紀錄。淘帝 - KY 指出，為協助 TOPBI 品牌旗下代理商於農曆過年銷售旺季中取得佳績，集團自 2018 年底陸續針對各省代理商推動「百日衝刺銷售計劃」，積極與旗下共十六個省及三個直轄市共 25 個代理商依照不同地域特性擬訂行銷及門市結構調整策略，持續優化百貨、街邊專賣店，聚焦購物、餐飲、娛樂等功能於一體的購物中心，同步強化 TOPBI 品牌於廣播、車身廣告與線上電商、專業嬰童招商平台等廣告投放，為營收締新猷的重要關鍵。



再者，淘帝 - KY 提到，轉型快時尚領域、優化生產供應商策略發揮得宜，以保留 15%-20% 款式進行彈性創新改款，縮短產品從開發至上架之時間，快速迎合時尚趨勢，也是整體銷售表現提升另一重點。



根據中國國家統計局數據顯示，2018 年中國出生人口數保持 1,523 萬人水準，支撐中國童裝需求仍保持穩定成長表現。淘帝 - KY 表示，隨著人均所得提升、政府鬆綁生育政策刺激下，看好中國童裝市場規模仍將有雙位數成長表現，除代理商以每年 3%-5% 展店速度增加各省分線下實體門市外，也集中資源投入電商領域布局，2018 年 TOPBI 品牌線上電商銷售表現已較去年成長超過 2 倍。



展望 2019 年第一季，淘帝 - KY 維持審慎樂觀看法。淘帝 - KY 仍將持續採取銷售通路結構擴張、產品與門市形象創新，以及因應快時尚需求崛起，彈性生產供應鏈之管理等策略三箭齊發，透過效率化經營垂直整合集團資源，預期隨著營運規模擴張將有助於提升 TOPBI 品牌知名度，進一步壯大市占率，為下一步前進華北地區發展奠定營運發展基石。

