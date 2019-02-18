達能擬減資彌補虧損 減資比率67.5%

繼元晶 (6443-TW) 日前宣布減資彌補虧損後，太陽能矽晶圓廠達能 (3686-TW) 今 (18) 日也公告，董事會決議辦理減資以彌補虧損，減資金額約 23.61 億元，減資比率達 67.53%，完成減資後，股本將降至 11.35 億元，去年全年並提列資產減損共 9.9 億元，使全年稅後虧損達 18.47 億元，每股虧損 5.28 元。

達能表示，去年全球太陽光電市場呈現激烈震盪局勢，在歷經美國 201 條款、中國 61 新政、印度防衛性關稅，及歐洲太陽能產品對大陸解除限價限量措施 (MIP) 等挑戰下，下半年產業供應鏈各環節皆呈現極不穩定狀態，尤以 61 新政導致整體供應鏈價格劇烈下跌，多晶矽晶片下跌約 6 成最為慘烈，使公司營收受到極大影響。

為因應去年下半年激烈的市況變化，達能表示，除迅速調節產能利用率，採取嚴格選擇性接單方式外，並依市場需求狀況，彈性調整產品銷售策略與組合。

為改善財務結構，達能董事會決議擬透過辦理減資彌補虧損，預計減資約 23.61 億元，預計消除 2.36 億股，減資比率達 67.53%，完成減資後，股本將降至 11.35 億元，並將辦理現增發行新股 3000 萬股，擬提請股東會授權董事會，視市場狀況及公司營運，以私募方式或公開發行方式擇一或合併辦理。

此外，達能董事會也於今日通過去年第 4 季資產減損案，去年全年提列資產減損的損失金額約 9.9 億元，使第 4 季單季虧損達 10.48 億元，每股虧損擴大至 2.99 元，全年稅後虧損 18.47 億元，每股虧損 5.28 元。