香港貿發局：中美貿易戰影響 近6成業界看淡出口

香港貿發局於秋電展、秋燈展和戶外及科技照明博覽期間，委託獨立調查機構，抽樣訪問了 1701 名展商及買家，在中美兩國的貿易摩擦持續之下，近 6 成受訪者 (57%) 預期中美貿易摩擦對相關行業的出口表現有負面影響，有近一半受訪者 (48%) 對有關貿易糾紛能否解決持悲觀態度。

按不同地區的市場表現，調查顯示，在中美貿易摩擦下，業界看好北美市場前景的比例由去年的 78% 大減至 53%，在傳統市場之中，業界認為未來 2 年最具成長潛力的是日本 (77%)、南韓 (75%) 及西歐 (69%)，當中南韓的升幅最顯著，年增 13 個百分點。至於新興市場方面，業界對中國大陸 (76%)、中東地區 (71%) 以及東盟國家 (71%) 的行業前景較為樂觀。

調查結果顯示，業界認為影音產品 (17%) 及手機配件 (8%) 銷售有較高的成長潛力，均較去年比率增 5 個百分點。而電競潮流席捲全球，相應的產品及設備亦備受業界看好 (9%)。此外，高達 79% 受訪者看好未來 2 年的擴增現實 (AR) 和虛擬現實 (VR) 產品市場，當中手機遊戲 (57%) 被視為最具發展潛力。

在燈飾行業方面，LED 照明產品 (28%) 持續受業界追捧，在推動智能家居趨勢之下，21% 受訪者認為由 Wi-Fi 或手機控制智能照明系統具市場潛力。

調查顯示，有 1080 位受訪的展商及買家目前有從事網上銷售，他們認為尋找新供應商的有效平台分別為貿易展覽 (90%)、網上交易平台 (78%) 及社交媒體 (72%)。

秋季展覽旺季結束，香港貿發局於 10 月及 11 月份舉辦的 7 項大型商貿展覽，共匯聚近 9700 家展商，當中有 7200 多家來自大陸和海外的展商，較去年升 2%。

進場參觀採購的買家則來自 180 個國家及地區，人數逾 19.5 萬，年增 2.3%。當中，來自大陸及海外的買家逾 12.3 萬人，比去年上升 6%。



大陸地和海外的買家及展商來港參與展會，同時亦帶動酒店、餐飲以及商務旅遊相關需求。根據香港旅遊發展局的數字，每名訪港的會展獎勵旅遊 (MICE) 過夜旅客在港的人均消費為港幣 8563 元，以此推算，這 7 項展覽估計為香港的旅遊及相關會展經濟行業帶來近港幣 12 億元的消費收益。