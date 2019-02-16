〈開學季理財術〉減輕學費資金壓力 台銀學貸27日截止 利率史上最低1.15%

農曆年後，各級學校陸續開學，想減輕學費資金負擔者，可考慮善用學貸，台銀辦理的 107 年度下學期貸款，利率 1.15% 堪稱史上最低，可申貸額度最高可達 150 萬，申辦日期最晚 2 月 27 日截止，想要申辦的民眾動作要快。

107 年度下學期就學貸款已正式開辦，主辦銀行台灣銀行表示，到 2 月 27 日截止前，欲申辦民眾可透過「台銀銀行就學貸款入口網」填寫資料，節省現場填寫與等候時間，或是到台銀國內的各分行辦理。

至於貸款額度，則依照各學級不同而定，其中高中職可貸額度為 50 萬、大專院校、碩博士與學士後可貸額度為 100 萬元，大學醫學系可貸額度則以 150 萬元為上限。

學雜費部分，高中職該學期可貸學分費、實習費、書籍費為 1000 元，大專院校以 3000 元為限；另外，住宿費則以校內住宿費最高額為上限，低收入戶生活費每學期可貸額度以 4 萬元為限；中低收入戶資格者，每學期可貸額度以 2 萬元為限。

台銀建議有學貸需求的民眾，可善用「線上申貸」作業，透過網路填寫申辦，降低作業時程，同時還可享有手續費減半優惠。

另外，首次辦理對保者，也可同時申請開立活期存款帳戶、金融卡與網路銀行，未來可透過線上申貸辦理續借，或是屆期授權自動扣繳手續，降低繁複的作業程序。