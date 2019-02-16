貴金屬盤後─本週貿易協商出現進展 黃金收高8.20美元

黃金期貨週五創二週最高收盤水準，中美本週貿易協商有所進展，對黃金屬利多。投資人未在意美元走強及股市上漲。

鈀金突破每盎司 1400 美元大關，本週上漲近 3%。

4 月黃金上漲 8.20 美元，收於每盎司 1322.10 美元，創二週收盤高點。

3 月白銀上漲 21.5 美分，或 1.4%，收於每盎司 15.743 美元，但本週仍下跌 0.4%。

北京與華盛頓一週之久的貿易談判週五結束，報導指出在主要議題方面，仍陷僵局，但下週將繼續在華盛頓進行談判。雙方 90 天貿易休兵定於 3 月初結束。

華爾街日報報導，雙方意見仍嚴重分歧，美國抱怨中國對美國企業施壓，要求分享技術，美國對中國有利於國營企業的政策，亦有所不滿。

貿易談判有所進展，對黃金屬利多，因為中國是黃金的最大買主之一。

分析師說，貿易協定有助人民幣轉強，有利北京買主購買以美元計價的黃金。

週五，美元指數下跌 0.1% 至 96.844，但本週則上漲 0.2%。美元走強使得以美元計價商品 -- 如黃金，對持有其他貨幣的投資人而言，變得更貴，價格因而受到壓力。

分析師說，由於美國經濟今年可能落入衰退，聯準會 (Fed) 可能放寬貨幣政策，亦有助支撑黃金。

其他金屬交易方面，3 月銅上漲 0.9% 至每磅 2.799 美元，本週下跌 0.4%。4 月白金上漲 2.2% 至每盎司 806.90 美元，本週上漲約 0.5%。

3 月鈀金收高 1.5% 至每盎司 1407.20 美元，創新高點。本週上漲 2.6%。

由於需求上升，尤其汽車業，且供給吃緊，近幾個月，鈀金不斷走高。