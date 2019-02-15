2019外資湧入中國 花旗：規模估達2000億美元

花旗 (Citi) 最新報告稱，2019 年，外資流入中國的規模，估達 2000 億美元，超越去年的 1200 億美元。

報告指出，2018 年，中國股票、債券市場，共吸引約 1200 億美元外資流入，今年估將持續增加。

報告解釋，帶動外資流入的主要原因，在於去年 A 股被納入 MSCI 等國際主流股票指數，讓投資人更易於參與中國市場。

博大金融控股駐香港主管 Ronald Wan 在接受 CNBC 採訪時表示，美中緊張局勢的舒緩，有助改善投資人情緒。

Ronald Wan 說，人們會意識到，貿易戰是一個「持續存在的問題」，但這個問題未必會被激化。

另一方面，摩根士丹利報告則指出，中國經常帳恐出現 (年度) 赤字，且將進一步擴大，為維持經濟成長，未來中國會更依賴外資。

大摩預估，2019 年，中國經常帳赤字的 GDP 占比為 0.3%，2020 年，將進一步擴大至 0.6%。

在此之前，中國經常帳盈餘的 GDP 占比，已從 2017 年第 3 季的 10.3%，大幅下滑至 2018 年同期的 0.4%。

在上述情況下，大摩估算，自今年起至 2030 年，中國每年至少需要 2100 億美元的淨外資流入，才能弭平赤字。