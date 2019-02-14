歐洲火車頭累了 德國Q4經濟成長陷停滯

根據《彭博社》報導，德國聯邦統計局 (Destatis) 今(14)日公布最新數據，去年第 4 季，德國國內生產毛額(GDP) 呈現零成長，勉強躲過技術性衰退命運。

聯邦統計局數據顯示，去年第 4 季，德國 GDP 月增 0.0%，不如市場預期 (0.1%)；年增 0.9%，符合市場預期。

去年第 4 季，歐元區 GDP 為 0.2%，德國卻陷入停滯，意味著德國經濟表現，不及其他歐元區國家。

德國去年第 3 季 GDP 季減 0.2%，為 2015 年以來首見萎縮；第 4 季 GDP 零成長，勉強躲過連兩季負成長，所代表的技術性衰退。

經濟學家認為，2019 年首季，德國經濟可望好轉，主因在於汽車訂單已反彈；不過，全年 GDP 表現，仍取決於貿易穩定程度，以及中國經濟情勢。

上述數據公布後，歐元匯率變化不大，截至發稿，歐元兌美元上漲 0.09%，至 1.1275。

歐元兌美元上漲。(圖：翻攝自 Investing.com)

歐盟統計局 (Eurostat) 先前公布的數據指出，歐元區去年第 4 季 GDP，季增 0.2%，為 2014 年第 2 季以來新低；年增 1.2%，創近 5 年新低。

由歐盟統計局數據可得知，2018 全年，歐元區 GDP 初值僅 1.8%，為近 4 年新低。