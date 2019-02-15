二收交易平台夯！日業者瞄準事業廢棄物商機

日本的產業廢棄物回收處理業者「東港金屬」在週五 (15 日) 表示，將透過旗下子公司，利用手機 APP「ReSACO」來促進產業廢棄物的收購業務。「ReSACO」就像是企業版的二手物品買賣平台，舉凡像辦公室所使用的辦公椅、辦公桌等家具，或者是分電盤及工程用機械等包羅萬象各式不要的物品，都可透過該平台來讓這些東西再次於市場上流通。該公司計畫在 1 年內達成 80 萬的下載數量。

東港金屬 (圖：翻攝自東港金屬官網)

東港金屬於 2018 年設立的子公司「Tricycle」，專營產業廢棄物相關業務。東港金屬的福田隆社長，在過去看到許多還有使用價值的廢棄物，因而興起推動這項業務的念頭。

關於這項業務的具體內容，使用者只要在手機下載「ReSACO」APP，拍下物品照片上傳後，系統利用 AI 人工智慧自動進行估價。用戶可參考系統的估算價格，將物品上架拍賣。清潔費用及商品運費由買賣雙方負擔，Tricycle 基本上從商品售價當中收取 12% 的交易手續費。而原則上，只有公司行號可以使用這項服務。

如果賣方找不到買家，用戶可以選擇將該項物品廢棄。和 Tricycle 合作的廢棄物處理業者，會向該用戶收取費用並代為處理相關的後續作業。在初期這項服務只侷限在東京，未來將推廣到其他地區。

在過去，公司行號的廢棄物，都是各自想辦法處理。在沒有商家可以代為處理的情況下，大多都需付費請事業廢棄物處理業者來清運。福田社長認為，「從新車市場來看，中古車占有 16% 的市場規模。而公司行號的廢棄物流通規模，在電力設備之外，只占整體設備投資的 1 – 2%，具有很大的成長空間」。

東港金屬是一家擁有 116 年歷史的公司。福田社長在 17 年前繼承了該項事業，成為第四代的社長，以 2018 年 6 月時的營業額 73 億日圓來看，在他接手後公司的業績成長了約 8 倍。